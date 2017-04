Grippe aviaire: six semaines de vide sanitaire dans le Sud-Ouest de la France

Plus une seule oie, plus un seul canard, les élevages de 1 134 communes du sud-ouest de la France vont devoir faire le vide, à partir du 17 avril. « La mise en place de palmipèdes » y sera interdite. Les bâtiments devront rester vides de tout animal jusqu'au 28 mai pour être « nettoyés et désinfectés ». La zone concernée s'étend sur cinq départements: Haute-Garonne (37 communes), Gers (277 communes), Landes (267 communes), Pyrénées-Atlantiques (320 communes) et Hautes-Pyrénées (233 communes). Ce territoire englobe les 709 communes visées depuis janvier par l'abattage préventif des oies et canards.

Cette mesure draconienne a été prise pour tenter d'enrayer l'épizootie de grippe aviaire apparue fin novembre. Depuis, 4 millions de bêtes ont été abattues. La filière aurait déjà perdu 750 000 millions d'euros depuis début 2016. Le gouvernement s'était engagé à verser des aides publiques dès le mois de mars. La reprise de l'élevage, elle, ne pourra intervenir qu'à partir du 29 mai prochain, mais « dans des conditions strictes de dépistage des animaux et le respect effectif des mesures de biosécurité », précise l'arrêté du ministère de l'Agriculture.

Pendant un an, des tests seront pratiqués sur les animaux à différentes étapes de leur vie. Les véhicules servant à les transporter devront être nettoyés systématiquement et les producteurs devront « s'engager sur l'honneur à respecter toutes les mesures d'hygiène et de sécurité ».