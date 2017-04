Présidentielle 2017: les positions des onze candidats sur les thèmes du débat

Le débat entre les onze candidats à l aprésidentielle 2017 est diffusée en direct sur les 2 chaînes d'infos en continu BFMTV et CNews, ce mardi 4 avril. Trois grands thèmes vont être abordés : l'emploi, la protection des français et le social.

11 comme dans une équipe de football, « Sauf qu'on sait tous comment jouer au football à 11 mais débattre, c'est plus compliqué », a ironisé le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon ce matin. Peut-on en effet réellement débattre avec autant de personnes autour d'une table et des temps de paroles à respecter ? On va le découvrir ce soir.

Tous les candidats ne viennent pas avec les mêmes craintes et les mêmes attentes. C'est l'heure de gloire de ceux qu'on appelle les « petits candidats ». Une occasion - qu'ils n'avaient pas avant - d'être traités à égalité avec les autres. Il y a d'abord le souvernaiste Nicolas Dupont-Aignan, crédité de 4 à 6 % des intentions de vote. Et puis il y a les 5 autres : François Asselineau dont c'est la première candidature, Jacques Cheminade, l'imprévisible Jean Lassale, ancien berger devenu député, et Philippe Poutou ainsi que Nathalie Arthaud, tous deux classés à l'extrême gauche.

La plupart des « gros » candidats craignent d'être attaqués par les petits candidats et de devoir se défendre plutôt que de parler de leur projet. Marine Le Pen et Emmanuel Macron chercheront à consolider leur position de favoris. Jean-Luc Mélenchon voudra confirmer sa percée. Quant à François Fillon et Benoît Hamon, ils auront à coeur de se relancer. Chaque candidat aura un quart d'heure de temps de parole au total.