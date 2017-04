Benoît Hamon écrit à 9 millions de Français pour relancer sa campagne

Alors que les derniers sondages le donnent à moins de 10 % à douze jours du premier tour de la présidentielle, Benoît Hamon tente le tout pour le tout. « Je vous demande de m’élire président de la République française », écrit-il dans sa lettre de deux pages adressée aux Français et tirée à 9 millions d’exemplaires. Il faut voter pour et non pas contre, réclame le candidat socialiste. Autrement dit, ne pas voter utile, mais en fonction de ses convictions.

Dans ce texte, Benoît Hamon redonne une fois encore les axes de sa campagne et défend son projet selon lui à la fois clair novateur, social, écologique, républicain et européen. Surtout, il réaffirme que ce projet restera tel qu'il est et tel qu'il le porte depuis le début de la campagne. « Ces dernières semaines n'ont ébranlé aucune de mes convictions, elles les ont confirmées », assure le vainqueur de la primaire à gauche.

Pas de changement de cap à attendre donc, avertit-il, alors que la plupart des études d'opinion le placent désormais loin derrière le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, et que les hiérarques socialistes qui n'ont pas rejoint Emmanuel Macron ne masquent pas leurs doutes et pensent déjà à préparer l'après présidentielle et les législatives du mois de juin.