Festival de Cannes 2017: tous les films de la sélection officielle

Film d'ouverture (hors compétition)

- Les Fantômes d'Ismaël, d'Arnaud Desplechin

En compétition pour la Palme d’or 2017

- The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach

- Aus dem Nichts (In the Fade), de Fatih Akın

- Okja, de Bong Joon-Ho

- 120 battements par minute, de Robin Campillo

- The Beguiled (Les proies), de Sofia Coppola

- Rodin, de Jacques Doillon

- Happy end, de Michael Haneke

- Wonderstruck, de Todd Haynes

- Le redoutable, de Michel Hazanavicius

- Geu-Hu (The Day After), de Hong Sangsoo

- Hikari, de Naomi Kawase

- The Killing of a Sacred Deer, de Yorgos Yórgos Lánthimos

- A Gentle Creature, de Sergei Loznitsa

- Jupiter's moons, de Kornél Mundruczó

- You were never really here, de Lynne Ramsay (avec Joaquin Phoenix)

- L'amant double, de François Ozon

- Loveless, d'Andrey Zvyagintsev

UN CERTAIN REGARD

Film d'ouverture :

- Barbara, de Matthieu Almaric

- La Novia del desierto (La fiancée du désert), de Cecilia Atan et Valeria Pivato

- Testona (Étroitesse), de Kantemir Balagov

- Aala Kaf Ifrit (La belle et la meute), de Kaouther Ben Hania

- L'atelier, de Laurent Cantet

- Fortunata, de Sergio Castellitto

- Las Hijas de Abril (Les filles d'avril), de Michel Franco

- Western, de Valeska Grisebach

- Posoki (Directions), de Stephan Komandarev

- Out, de Gyorgy Kristof

- Sanpo Suru Shinryakusha (Before We Vanish), de Kiyoshi Kurosawa

- En attendant les hirondelles, de Karim Moussaoui

- Lerd, de Mohammad Rasoulof

- Jeune femme, de Léonor Serraille

- Wind river, de Taylor Sheridan

- Après la guerre, d'Annarita Zambrano

HORS COMPÉTITION

- Mugen Non Nunin, de Miike Takashi

- Visages, Villages, d’Agnès Varda et JR

Séances de minuit

- Prayer Before Dawn, de Jean-Stéphane Sauvaire

- Bulhandang, de Byun Sung-Hyun

- Ak-Nyeo, de Jung Byung-Gil



Séances spéciales

- An Inconvenient Sequel, de Bonni Cohen et Jon Shenk

- 12 hours, de Raymond Depardon

- They, d’Anahita Ghazvinizadeh

- Keul-Le-Eo-Ui Ka-me-la, de Hong Sangsoo

- Promised Land, d’Eugene Jarecki

- Napalm, de Claude Lanzmann

- Demons in Paradise, de Jude Ratman

- Sea Sorrow, de Vanessa Redgrave



Réalité virtuelle (installation)

- Carne y arena, d’Alejandro G. Inarritu



Événements 7àe anniversaire

- Top of the Lake : China Girl, de Jane Campion et Ariel Kleiman

- 24 frames, d’Abbas Kiarostami

- Twin Peaks, de David Lynch

- Come Swim, de Kristen Stewart



