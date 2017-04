France: les surveillants de la prison de Villepinte mobilisés

Avec notre envoyé spécial à la maison d’arrêt de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, Stéphane Lagarde.

« Est-ce qu’on est motivé ou pas ? Est-ce qu’on va le foutre, ce feu ? », lance un surveillant. « Oui ! », répondent en chœur, ses collègues. De la détermination, mais une ambiance bon enfant. Depuis 5h30 ce jeudi matin, barricades de palettes et slogans barrent l’entrée de la maison d’arrêt de Villepinte. Un tas de pneus et de palettes a été enflammé par les manifestants peu avant 07h30.

« Nous sommes les oubliés de l’Etat, ma prison va craquer », disent les slogans. Blaise Gangbazo du Syndicat Libre Justice CFTC détaille : « Là, on n’en peut plus. Avec la surpopulation carcérale, c’est énorme, presque 200 %. Et on espère le désencombrement de l’établissement parce que les collègues travaillent dans l’insécurité totale ».

Saturation des « quartiers arrivants », des matelas au sol et jusqu’à quatre détenus dans 10 mètres carrés : la situation de la maison d’arrêt de Villepinte serait pire que celle de Fleury-Mérogis. La direction a initié le « stop-écrou » il y a quinze jours, expliquant au juge que l’établissement n’était plus en mesure d’accueillir de nouveaux arrivants.

Erwan Souadi de FO raconte son quotidien : « On est tous au bord du burn-out. Il y a des gens qui craquent complètement sur les coursives, qui n’en peuvent plus, puisqu’ils n’ont plus de repos ; qui sont face à une population pénale toujours plus violente et surtout en surnombre. C’est-à-dire qu’on n’arrive plus à gérer au quotidien. C’est vraiment un appel au secours. Ce qu’on voudrait, c’est qu’enfin on nous regarde avec respect et qu’on nous apporte des solutions concrètes et rapides ».

Et parmi ces solutions, les syndicats espèrent une accélération des recrutements de personnels et un désengorgement rapide des prisons d’Ile-de-France vers des établissements en province.