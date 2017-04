Présidentielle: en visite à Rungis, Emmanuel Macron loue la «valeur travail»

Pour la dernière semaine de campagne, le candidat d'En marche ! veut alterner meetings et terrain pour faire passer ses idées. Après son grand meeting à Bercy lundi, Emmanuel Macron s'est rendu au marché de Rungis ce matin pour rencontrer les Français qui se lèvent tôt et s'engager à les «faire travailler plus pour gagner davantage».

Emmanuel Macron est venu tôt ce mardi 18 avril à l'immense marché de Rungis dans le Val-de-Marne et il a estimé qu' « on peut faire travailler plus en gagnant davantage », un slogan proche de celui de Nicolas Sarkozy en 2007. « Moi je l'ai dit, je veux être le candidat du travail, je veux être demain le président du travail, remettre le travail à l'honneur, encourager celles et ceux qui travaillent au quotidien », a déclaré l'ancien ministre de l'Economie, déjà venu trois fois dans le « ventre de Paris » lorsqu'il était à Bercy.

Bien accueilli, Emmanuel Macron a échangé avec des petits patrons bouchers, qui lui ont souvent parlé de leurs difficultés d'embauche malgré des « bons salaires », ou avec des employés sur leurs conditions de travail, souvent de nuit, et dans le froid des entrepôts des grossistes.

« Quand on récompense le travail, qu'on simplifie, qu'on baisse les charges, on permet aux gens par leur travail de devenir ce qu'ils n'étaient pas », a-t-il fait valoir, avant de poursuivre sa tournée électorale aux viandes puis aux fruits et légumes. Un peu plus tard lors de sa visite, le favori des sondages à l’élection présidentielle a jugé que « les gens de gauche, ils empêchent de créer des emplois, les gens de droite, ils font qu'on va travailler plus en gagnant moins ».