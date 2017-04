Attaque des Champs-Elysées: le point sur l'enquête

L'agresseur abattu s'appelle Karim Cheurfi, selon de nombreuses sources proches de l'enquête et médiatiques, identité qui n'a pas encore été confirmée officiellement. C'est un Français de 39 ans résidant à Chelles, une banlieue à 18 kilomètres à l'est de Paris, et connu de la police et de la justice. Il avait été arrêté le 23 février, parce qu'il était soupçonné d'avoir l'intention de s'en prendre à des policiers, selon des sources proches de l'enquête. Mais il avait été remis en liberté faute de preuves suffisantes.

→ Ce que l'on sait de l'auteur présumé de l'attentat des Champs-Elysées

Karim Cheurfi était suivi par un juge d'application des peines, mais il semblerait qu'il ne se soumettait plus à ses obligations auprès du magistrat. Selon le journal Le Parisien, les investigations menées cette nuit, à son domicile et chez sa mère, ont mis en évidence des éléments de radicalisation, un livret salafiste a notamment été saisi. Un mot manuscrit défendant « Daech », acronyme arabe de l'Etat islamique (EI), a été retrouvé près du corps de l'assaillant, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. Selon une source judiciaire, un fusil à pompe et des armes blanches ont été également trouvés dans sa voiture abandonnée à proximité des lieux de l'attaque, ainsi que les adresses de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de trois armureries et du commissariat de police de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, département où il vivait.

Quel lien avec la Belgique ?



« L'auteur de l'attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'Etat islamique », indiquait hier un communiqué publié par Amaq, l'organe de propagande de Daech.

Sauf que cette revendication pose question puisque l'identité semble différer de celle du Français abattu sur les Champs-Elysées. Correspond-elle alors à celle d'un homme signalé jeudi à la France par les services belges ?

« L'homme faisant l'objet d'un avis de recherche diffusé par les autorités belges s'est présenté dans un commissariat d'Anvers », dans le nord de la Belgique, a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet. Selon le parquet fédéral belge, « il n'y a pas de lien entre cet événement (la fusillade à Paris) et la Belgique », mais « l'enquête se poursuit ».

« On ne comprend pas pourquoi l'EI a cité une personne qui n'est pas la bonne », a déclaré à Reuters une source proche de l'enquête. « Ce qui semble logique, c'est que l'EI avait l'intention de faire quelque chose pendant la présidentielle. » Y a-t-il malgré tout un lien avec la Belgique ?