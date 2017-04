Guyane: le centre spatial de Kourou de nouveau opérationnel

Avec notre envoyée spéciale à Kourou, Alice Pozycki

Au volant de son véhicule, ce touriste anglais est accueilli par le directeur du centre spatial lui-même. Et pour cause, Didier Faivre vient tout juste de rouvrir l'accès de la base aux salariés et au public : « On est extrêmement satisfaits, soulagés aussi. Cela fait presque cinq semaines maintenant que l'accès au centre spatial était très difficile, et limité aux astreintes de sécurité. Donc on va pouvoir reprendre le travail dès lundi, de façon normale. »

Avec les blocages, trois des douze lancements prévus sur l'année ont été reportés, mais le directeur du centre spatial reste confiant : « On peut récupérer les douze lancements par an. La difficulté qu'on peut avoir, et pour l'instant, je ne suis pas en mesure de répondre, c'est est-ce que l'état de la base en terme de maintenance va permettre d'avoir en même temps ses douze lancements et cette maintenance si on avait des soucis techniques. »

A quelques mètres de l'entrée de la base, Arletty Gayou finit de dégager le barrage qui bloquait l'accès au centre spatial. Elle y travaille depuis quinze ans, elle a participé au mouvement social et est aujourd'hui prête à se relever les manches : « On va se débrouiller : s'il faut faire des heures, on va le faire. Nous sommes des battantes, nous sommes spatiales même ! Donc y'a pas de souci. »

Avec la reprise du travail, l'Ariane 5, dont le tir était prévu le 20 mars dernier, devrait pouvoir décoller d'ici une dizaine de jours.