Quand Marine Le Pen reprend des passages d'un discours de François Fillon

Lors de son discours lundi à Villepinte, la candidate d’extrême droite a longuement parlé de la France, évoquant notamment sa géographie.

« Avec ses trois façades maritimes, la manche et la mer du nord qui nous relient au monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale, la façade atlantique, qui nous projette vers le grand large et nous parle d'aventure, la façade méditerranéenne, foyer de civilisations humaines parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire, mais aussi ses trois frontières terrestres, les Pyrénées qui engagent la France dans cet immense ensemble qu’est le monde hispanique et latin. Nos Alpes, qui nous ouvrent vers l’Italie notre sœur, et au-delà l’Europe centrale, balkanique et orientale. Et puis il y a la frontière du Rhin, la plus ouverte, la plus prometteuse aussi - monde germanique avec lequel nous avons à construire tant de nouvelles coopérations pour peu que nous retrouvions le statut d'allié et non d'inféodés, d'asservis. »

Des mots classiques dans la bouche de Marine Le Pen. Rien de très étonnant donc à première vue, sauf qu’en réalité, la candidate reprend là quasiment mot pour mot un passage d’un discours prononcé par François Fillon le 15 avril dernier au Puy-en-Velay.

« Trois façades maritimes : la Manche et la mer du Nord ouvertes sur le monde anglo-saxon et l’immensité septentrionale ; la façade atlantique, qui nous ouvre depuis des siècles le grand large et nous livre ses aventures ; la façade méditerranéenne, foyer de civilisations parmi les plus vieilles et les plus riches de l’Histoire. C’est déjà beaucoup, c’est déjà exceptionnel ! Mais c’est aussi trois frontières terrestres : les Pyrénées d’abord, qui engagent la France dans cet immense ensemble qu’est le monde hispanique et latin. Il y a la frontière des Alpes, vers l’Italie notre sœur, et au-delà l’Europe centrale, balkanique et orientale. Et puis il y a la frontière du Rhin, la plus ouverte, la plus dangereuse, la plus prometteuse aussi – ce monde germanique avec lequel nous eûmes tant de conflits et avec lequel nous avons encore à construire tant de coopérations. »

Ce sont les militants pro-Fillon du site Ridicule TV qui ont découvert le pot aux roses. Depuis lundi soir, ils diffusent la séquence sur internet. Une séquence dans laquelle on entend les deux candidats prononcer simultanément le même discours.

Pour parler de la France, Marine Le Pen est obligée de plagier MOT POUR MOT un discours de Fillon ... 😱 #Imposture pic.twitter.com/BasTJsgLWf — Ridicule TV (@RidiculeTV) 1 mai 2017

Interrogé par l'AFP sur ce plagiat, Florian Philippot, vice-président du parti Front national de Marine Le Pen, a assuré qu'il s'agissait en fait d'un « clin d’œil assumé à un bref passage touchant d'un discours sur la France » de la part « d'une candidate de rassemblement qui montre qu'elle n'est pas sectaire ».