Présidentielle française: piratage massif avant le second tour

L’attaque s’est produite une heure avant minuit vendredi soir. Le moment n’a pas été choisi au hasard puisqu’il correspond à l’entrée en vigueur de la période de « réserve », autrement dit du silence radio à la fois sur les candidats et leurs programmes. Comme en mars dernier, ce sont des courriels, des « documents comptables », des photos, des pièces jointes du mouvement En Marche ! qui se retrouvent de manière massive sur les réseaux sociaux. Outre ses dizaines de milliers de fichiers « légaux » piratés, ce qui change, ici, c’est le saupoudrage de fausses informations glissées dans cette masse de données.

« Fake news »

Sur le modèle des fameuses « fake news » qu’on a pu observer pendant la dernière campagne présidentielle aux Etats-Unis, l’objectif de ce #MacronLeak est clairement de déstabiliser l’électorat à quelques heures du second tour.

Sans rentrer dans le détail et le contenu des données incriminées, des captures d’écrans grossièrement retouchées prouvent notamment qu’on est là en face d'un as du copier-coller, plutôt qu’à un pirate informatique de haut vol. « On a affaire à quelqu’un qui ne connaît pas grand-chose sauf en déstabilisation », explique ainsi Damien Bancal, spécialiste en cybercriminalité.

« C‘est un individu qui profite d’une constellation de comptes Twitter et de personnes souhaitant relayer ce genre d’informations sans même les vérifier, l’important étant de faire boule de neige avec toutes ces données que personne n’ira vérifier », poursuit le rédacteur du site Zataz.com.

Connexion lettone

Impossible de tirer le vrai du faux dans cette masse de fichiers. Impossible de toute façon de les commenter puisque l’attaque intervient à la veille du second tour. D’où cette mise en garde rare du gendarme du scrutin. La Commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle demande aux médias et aux citoyens « de faire preuve d’esprit de responsabilité et de ne pas relayer ces contenus (...) Afin de ne pas altérer la sincérité de l’élection ».

Quant au corbeau, impossible dans l’immédiat de savoir avec précision qui il est vraiment. « Le pirate est connu sous le pseudonyme de Jack Posobiec, souligne encore Damien Bancal. Il utilise une connexion intraçable qui vient de Lettonie. En gros, il peut tout simplement venir de Dunkerque. »

Communiqué : Suites de l’attaque informatique qu’a subie l’équipe de campagne de M. Macron pic.twitter.com/3h1XDlMgWB — CNCCEP (@cnccep) 6 mai 2017

Forum anonyme

La méthode employée est la même que lors de la diffusion d’une première vague de pseudo-documents détournés en début de semaine. Le pirate ou le groupe de pirates utilise le forum anonyme 4chan pour diffuser les données. Les trolls prennent ensuite le relais et rediffusent les rumeurs sur l’ensemble des réseaux sociaux. En plus de ces « fake news », « des dizaines de milliers d’emails, de photos et de pièces jointes, datant du 24 avril au plus tard (soit le lendemain du premier tour) » ont été mis sur la place publique, estime WikiLeaks.

Le site fondé par Julian Assange assure toutefois ne pas être à l’origine de ce piratage. En mars dernier, un rapport de la société de cybersécurité Trend Micro estimait que le mouvement En Marche ! avait déjà fait l’objet d’une tentative d’hameçonnage (« phishing »), cette fois attribuée à un groupe de hackers russes connu sous les noms de Pawn Storm et Fancy Bear.

►À consulter: communiqué de la CNCC (Commission nationale de contrôle de la campagne électorale)