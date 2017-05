JO 2024: la commission d'évaluation du CIO en visite à Paris

C'est une étape cruciale dans le processus de candidature de Paris pour les Jeux olympiques 2024. La commission d'évaluation du CIO arrive ce samedi à Paris, en provenance de Los Angeles, l'autre ville prétendante. A quatre mois, jour pour jour, du choix final, les défenseurs du projet parisien vont à leur tour peaufiner leurs arguments et lancer une opération-séduction grandeur nature pour tenter de marquer des points dans la course à la désignation.

Deux jours et demi pour expliquer, écouter et convaincre. Paris 2024 va subir son premier grand examen de passage auprès d'une commission présidée par le Suisse Patrick Baumann, rodée à toutes les problématiques autour des Jeux olympiques et avec l'offensive de charme de Los Angeles encore toute fraîche dans les mémoires.

Un Paris de carte postale

Entre réunions à huis clos et tournée des sites ce lundi, les porteurs du projet vont exposer leurs atouts... le Paris des cartes postales pour certaines disciplines : Champs-Elysées pour le cyclisme, Tour Eiffel pour le triathlon et le beach-volley, château de Versailles pour l'équitation. Et le « Grand Paris » de l'avenir à travers le développement du territoire de la Seine-Saint-Denis, qui accueillerait notamment le village olympique.

Quelle vision des Jeux ?

Car, au-delà des symboles et du prestige, c'est la vision des Jeux qui intéresse les évaluateurs, l'héritage matériel et social laissé au-delà des quinze jours de compétition. Un dossier technique ne fait donc pas tout dans une course à la désignation, il faut parler au coeur, trouver l'argument qui fait mouche auprès de chacun. Ce sera le travail de l'ombre auquel contribuera Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat élu s'est entretenu hier au téléphone avec le président du CIO Thomas Bach pour rappeler son attachement à la candidature. Sitôt investi, sa présence aux côtés des membres de la Commission, d'ici à la fin de visite, sera particulièrement guettée.