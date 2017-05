France: l’avenir de l’usine GM&S occupée par ses salariés toujours en suspens

Le premier dossier social qui attend la présidence Macron est explosif. Depuis la semaine dernière, l'usine GM&S Industry de La Souterraine, une commune dans la Creuse, est occupée par ses salariés qui menacent de la détruire avec des bonbonnes de gaz s'ils n'ont pas l'assurance de voir leur activité reprise. Leur usine, qui fabrique des pièces automobiles, est en voie de liquidation judiciaire. Lundi 15 mai, à la préfecture de Guéret, une réunion avec les représentants des 283 salariés, des élus locaux et des hauts représentants des donneurs d'ordre Renault et PSA n'a pas fait avancer le dossier. Ce mardi, la CGT, le syndicat majoritaire a appelé les salariés à une mobilisation nationale dans l'usine.

De gros pétards, un feu nourri par des cagettes et quelques pneus, l’ambiance était tendue au moment de l’ouverture de la réunion sur l'usine GM&S de La Souterraine. Pour la première fois, PSA et Renault, les principaux donneurs d’ordre, faisaient face aux représentants des salariés. Mais après six heures d’entretien, tout le monde a quitté les lieux sans l’ombre d’un accord.

« Je pense qu’ils ont continué à se foutre de notre gueule, parce qu’on avait l’impression de refaire les premières réunions qu’on faisait il y a six mois en arrière, rageait Yann Augras, délégué CGT du site. Quoi qu’il en soit, nous on se bat sur un chiffre d’affaires et un maximum de salariés repris ! C’est ce qui fera que demain, l’usine sera encore là et qu’elle tiendra dans les années à venir. »

Mélenchon et Poutou se rendront dans l'usine ce mardi

Le grand absent de la réunion était le repreneur potentiel de l’usine. Pour Michel Verdier, député et maire de Guéret, il faut se donner encore du temps. L’objectif était d’abord d'« obtenir un report jusqu’à fin juin ». « Il faut nous laisser un peu de temps, parce qu’aujourd’hui, il n’y a pas de projet, et il reste six jours ! », a déclaré Michel Verdier.

D’ici là, les salariés feront monter la pression ce mardi dans leur usine et devant la presse, venue en nombre pour la grande mobilisation nationale. Les ex-candidats à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou participeront d’ailleurs à cette manifestation de soutien.

Sans trop y croire, les salariés attendent aussi de connaitre la composition du nouveau gouvernement pour savoir qui va gérer ce dossier complexe et épineux au ministère de l’Economie et de l’Industrie.