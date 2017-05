En France, des syndicats de lycéens appellent les étudiants à porter la jupe

Lutter contre le sexisme et les inégalités, c'est l'objectif des organisateurs de la journée de la jupe célébrée ce vendredi dans les lycées français. « Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des inégalités beaucoup trop présentes dans la société, et elle sont aussi présentes au lycée », déplore Alexia Reberolle, présidente du Syndicat général des lycéens.

« On invite les garçons et les filles à porter des jupes, pour montrer que cette jupe, qui représente la femme aujourd'hui dans la société, ne peut pas être un symbole de discrimination », explique la responsable étudiante. Selon elle, c'est le meilleur moyen pour qu'on ne puisse pas accuser une fille « d'être une pute, une prostituée, parce qu'[elle] porte une jupe ».

« Aujourd'hui, les femmes peuvent faire les études qu'elles veulent »

Les filles doivent pouvoir s'habiller comme elles veulent sans subir des remarques sexistes : tel est le message véhiculé par cette journée. « Malheureusement, les femmes craignent encore de se mettre en jupe », s'inquiète Emma Salley, secrétaire nationale déléguée au féminisme et à la lutte contre les discriminations à l'Union nationale lycéenne.

« Dans les lycées professionnels, il y a des professeurs qui discriminent les jeunes femmes parce qu'ils pensent que la place des femmes n'est pas dans un atelier. Nous on s'oppose totalement à ça ! », s'emporte Emma Salley. « Aujourd'hui, les femmes peuvent faire les études qu'elles veulent. On veut que dès le plus jeune âge elles soient éduquées à cette égalité, et qu'on leur dise que tout est possible pour elle. »

La journée nationale de la jupe ne se veut pas juste folklorique. Des ateliers, conférences ou expostions sont également organisés dans les établissements pour sensibiliser les lycéens sur les inégalité homme-femme.