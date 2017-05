France: une plateforme collaborative tisse des liens entre les générations

Pour celles et ceux qui sont à la retraite ou s’en approchent, une association propose de partager savoirs-faire, connaissances et activités diverses avec les jeunes générations. Présente au Salon des seniors se tient jusqu’au 21 mai 2017 à Paris, en France, ce collectif veut satisfaire les actifs de tous âges.

La plupart des retraités veulent rester utiles à la société, mais ne savent pas toujours comment concrétiser leur projet. C’est pour les y aider qu’existe « Les Talents d’Alphonse », une jeune association qui crée des liens intergénérationnels entre retraités et jeunes.

Thibault, 25 ans, cofondateur de cette association, explique qu’elle « permet à toutes les personnes qui arrivent à la retraite, qui ont une passion, qui ont un savoir et qui ont envie de rencontrer d’autres générations, de transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes. Si vous voulez transmettre votre passion pour la cuisine africaine, nous on va vous mettre en relation avec des personnes qui habitent juste à côté de chez vous. Vous allez transmettre bien sûr le savoir-faire, mais au-delà de ça il y a un aspect intergénérationnel et tout un savoir être. »

Ponts entre les générations

L’association est née à l’initiative de deux amis, Thibault et Barthélémy, qui se sont connus en école d'ingénieur du bâtiment et bâtissent maintenant des ponts entre les générations.

Jean-Jacques, ancien architecte de 68 ans, partage et transmet ainsi sa passion pour la cuisine. « C’est une seconde passion et on y trouve beaucoup de bonheur et d’affection avec la relation aux gens. Architecte, on ne rencontre que des grincheux. (Rires) En cuisine c’est plutôt, effectivement, le plaisir, la rencontre et tout le monde est heureux. » Ce retraité, qui a « vécu pas mal de temps au Brésil », propose également des cours de langues, « de transmettre de la conversation aux Portugais, Brésiliens ».

Couture, cuisine, tricot, musique ou langues étrangères. Autant d'expériences et de passions transmises aux jeunes générations par les seniors inscrits sur la plateforme de l’association. Une façon de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de rompre la solitude des retraités.