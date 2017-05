Taxée d’homophobie, l’émission «Touche pas à mon poste» perd des annonceurs

Le dérapage de trop pour Cyril Hanouna ? L’animateur de « Touche pas à mon poste » a piégé en direct dans son émission des personnes homosexuelles. A une heure de grande écoute, le canular téléphonique a mêlé clichés et blagues de mauvais goût. Une dérive homophobe selon les défenseurs des droits des Lesbiennes, gays, bisexuels, transexuels et intersexes (LGBTI), qui a même poussé certaines entreprises à mettre un terme à leurs contrats publicitaires avec l’émission « TPMP »

« Touche pas à mon poste » et son animateur vedette sont une nouvelle fois au cœur de la polémique. Plus de 20 000 personnes ont effectué un signalement auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le gendarme de la télé française. C’est peu comparé au million et demi de téléspectateurs quotidiens de TPMP. Mais 20 000 signalements c’est tout de même un record. Jamais autant de plaintes n’avaient été enregistrées contre une émission (sur l’ensemble de l’année 2016, le CSA n’avait enregistré, toutes émissions confondues « que » 36 000 signalements).

En cause : un passage, dans l’émission du jeudi 18 mai. Cyril Hanouna a posté une fausse annonce en ligne. Il se fait passer pour un bisexuel qui veut faire des rencontres et répond aux coups de téléphone.

La séquence dure plusieurs minutes, et réunit tous les clichés homophobes : voix de fausset, blagues graveleuses… Sur la toile, des personnalités politiques ou du monde de la culture se sont indignées. Le réalisateur Xavier Dolan a qualifié Cyril Hanouna d' « imbécile », alors que l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, à qui l'on doit la loi française dite du « mariage pour tous » a mis en garde : « Tolérer une discrimination justifie toutes les autres. »

On peut certes rire de tout. Piétiner la dignité c'est autre chose.Tolérer une discrimination justifie toutes les autres #stophomophobie

ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) 22 mai 2017

Le metteur en scène et scénariste belge Ismaël Saïdi a lui publié une lettre à Cyril Hanouna, partagé plus de 50 000 fois sur Facebook, il raconte l’enfance d’un ami homosexuel qui s’est suicidé à cause des moqueries. « Tu es en train de le tuer une deuxième fois », écrit Saidi à Hanouna.

Vers des poursuites judiciaires ?

L’association Le Refuge, qui accueille les homosexuels ayant fui leur famille envisage de porter plainte. « Notre avocat travaille là-dessus parce qu’il y a une volonté forte de porter plainte, explique Nicolas Noguier, président de l’association. Au-delà du signalement au CSA qui est très important, je pense qu’il faut vraiment aller en justice pour que l’homophobie soit vraiment reconnue. » Le président du Refuge conclut que Cyril Hanouna « ne pourra plus dire qu’il est pas homophobe si la justice a démontré qu’il l'est. »

Homophobie mais aussi non-respect du droit à l’image : la photo de l’annonce de Cyril Hanouna est celle d’un mannequin américain, Max Emerson. Militant de la cause LGBTI, il n’exclut pas de poursuivre l’émission, qui a utilisé sa photo sans son accord. Sur Twitter il propose de reverser l’argent gagné lors d’un éventuel procès à des associations de défenses des droits des LGBTI.

If anyone wants to pursue, we can donate all the money to @glaad https://t.co/PXtjF2bYJM — max emerson (@TheMaxisms) 20 mai 2017

Blagues douteuses, harcèlement moral ou sexuel… La chaîne C8 du groupe Canal +, qui diffuse l’émission a été mise en garde plusieurs fois. L’année dernière le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ouvert deux procédures de sanction. Elles pourraient aller de la lecture d’un communiqué d’excuse à l’antenne jusqu’à la suspension pure et simple de l'émission.

Sanctions économiques

Pour apaiser la situation, Cyril Hanouna, qui avait déjà tenté de calmer le jeu vendredi soir, a tenté d’en faire de même lundi 22 mai. Quelques jours après la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, la star de C8 a invité en plateau un représentant de SOS Homophobie. Cyril Hanouna, qui a dès le début dénoncé un acharnement médiatique, a fini par concéder lundi qu’il ne fallait plus « faire de blagues homosexuelles », et qu’il avait « commis une erreur ».

Il n’empêche, depuis le début de la polémique, et suite à l’appel au boycott des internautes, plusieurs entreprises ont annoncé qu’elles retiraient leurs publicités de « Touche pas à mon poste » : PSA, Orange, Bouygues immobilier, Guerlain… Une pression supplémentaire sur l’émission qui n’en finit plus de faire parler d’elle, malgré (ou grâce à) ces incartades. Une émission que la société de production de Cyril Hanouna vend 50 millions d'euros par an à Canal+.

Pour rester fidèles à nos valeurs, nous suspendons nos

investissements publicitaires sur #TPMP — Bouygues Immobilier (@Bouygues_Immo) 23 mai 2017