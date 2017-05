Cannabis: des contraventions, une mesure «efficace» pour le gouvernement

« L'année dernière, 180 000 personnes ont été constatées en infraction d'usage et de stupéfiants. En moyenne c'est six heures de procédure pour le policier ou le gendarme, autant pour le magistrat chargé du dossier. In fine il y a eu 20 000 rappels à la loi ou injonctions thérapeutiques. Est-ce que le système est efficace ? Non », a expliqué M. Castaner sur Franceinfo ce vendredi.

« Emmanuel Macron candidat [...] avait annoncé qu'on voulait des mesures efficaces: la possibilité de donner une contravention d'une centaine d'euros, avec paiement le plus rapide possible, instantané dans certain cas. Et puis ensuite des mesures coercitives qui peuvent aller jusqu'à la prison si la personne ne paie pas ou ne rentre pas dans le rang », a poursuivi le porte-parole du gouvernement.

#Cannabis, contravention immédiate "Ce qui compte c'est de désengager du temps travail de nos policiers de nos gendarmes " Ch. Castaner pic.twitter.com/8oPoeMFYQ8 — franceinfo (@franceinfo) 26 mai 2017

« Ce qui compte aujourd'hui c'est d'être efficace, et surtout de désengager du temps de travail de nos policiers et de nos gendarmes pour qu'ils soient plus présents sur des affaires essentielles. »

Mais « ce n'est pas de la dépénalisation, c'est de la contraventionalisation. On reste dans du pénal. Emmanuel Macron n'a pas souhaité ouvrir ce débat-là car consommer des stupéfiants reste grave et dangereux pour la santé, en particulier pour les plus jeunes ».

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé que ces contraventions seraient mises en place « dans les 3-4 mois ».

(avec AFP)