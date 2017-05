France: la tombe du général de Gaulle vandalisée, deux personnes recherchées

Les enquêteurs recherchent actuellement deux suspects : l’auteur des faits et une personne, probablement une femme, qui l’accompagnait mais qui est restée dans la voiture garée devant le cimetière. La dégradation de la tombe s’est produite en moins d’une minute. Le vandale, agissant à visage découvert et devant les caméras de vidéosurveillance, est monté sur la tombe du général de Gaulle et a brisé la croix qui la surplombait.

Le caveau, où reposent l’épouse et la fille de l’ancien chef de l’Etat français, Yvonne et Anne, n’a pas été visé. L’incident a suscité une très vive émotion et de nombreuses réactions politiques, d’autant plus qu’il s’est produit en pleine Journée nationale de la Résistance, dont le général de Gaulle avait été le principal acteur et héros.

Le président de la République Emmanuel Macron a adressé ses pensées sincères à la famille du général de Gaulle dès samedi soir. La municipalité de Colombey- les-deux-Eglises assure de son côté que tout sera fait pour réinstaller la croix avant la fin de la semaine prochaine.