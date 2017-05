Code du travail: les consultations avec les syndicats continuent à Matignon

La concertation sur le changement du Code du travail que l’exécutif veut boucler rapidement a repris ce lundi après-midi à Matignon. Le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont rencontré les leaders syndicaux de la CGT, de la CFDT et CFTC. Ils ont également rencontré les dirigeants de l’U2P et CPME, les deux plus grandes organisations patronales des petites et moyennes entreprises.

« Un rendez-vous cordial et ouvert », c’est en ces termes que les syndicats ont décrit leur rencontre avec le Premier ministre. La CFDT et la CGT, ont réclamé à Edouard Philippe plus de temps pour la concertation. Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, a souhaité que les discussions se poursuivent jusque fin septembre.

« La CFDT a une nouvelle fois dit qu’il lui fallait du temps de concertation et que ce n’était pas dilatoire, mais il nous semble qu’il faut aller jusqu’à fin septembre pour discuter. Quand on veut à la fois redéfinir un certain nombre de règles dans les branches et dans les entreprises, il y a besoin de peigner les sujets et de les traiter au fond. »

Les syndicats ont abordé le sujet sensible du plafonnement des indemnités prud'homales, sur lequel ils sont en désaccord avec l’exécutif. Sur ce point, le leader de la CGT Philippe Martinez estime que les marges de manœuvre du Premier ministre sont limitées : « Un licenciement, ce n’est pas un produit de supermarché. Il faut tenir compte de toutes les situations. Et, de ce point de vue-là, le Premier ministre a dit qu’il avait une feuille de route. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, notre situation est claire. »

Le gouvernement transmettra la semaine prochaine une « lettre d'orientation » aux partenaires sociaux fixant le cadre de la concertation prévue cet été. L’exécutif donnera également plus de détails sur le calendrier de la réforme du Code du travail, demandé avec insistance par les syndicats.