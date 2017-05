Grève de transporteurs: les automobilistes français en quête de carburant

Les grèves des transporteurs de marchandises dangereuses, comme l'essence, se poursuivent. Depuis vendredi, à l'appel de la CGT, ils demandent de meilleures conditions de travail et de rémunération. Les grévistes sont mobilisés à l'entrée des neuf gros dépôts franciliens, ainsi qu'une raffinerie en Seine-et-Marne. En Ile-de-France, où se concentrent les difficultés, 40 stations Total sur les 340 existantes ne sont plus livrées, selon l'Union française de l'industrie pétrolière. Une situation compliquée pour certains automobilistes.

La station de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines est déserte. Les pompes sont hors service. Le camion-citerne n'est pas venu livrer lundi. Certains automobilistes s'y aventurent néanmoins. « C’est la deuxième station que l’on essaie et qui est sans carburant. Et il faudrait faire le plein. On n’est pas à sec mais on en est pas loin. »

A la station du Carrefour de Chambourcy, une longue queue. Un automobiliste remplit des bidons, pour sa tondeuse apparemment. Cela suffit pour mettre cet artisan dans sa camionnette en colère. « Il y a des c... qui prennent des bidons et qui font n’importe quoi. Ça bloque toutes les stations bêtement. Tout le monde se groupe ici parce qu’il y a du gasoil et demain matin il n'y aura plus rien. »

Le Total de Marly est lui aussi débordé. Gueule de star dans une grande berline noire, Antoine est dirigeant d'entreprise. « J’ai eu beaucoup de mal à trouver. Mais là j’ai trouvé ce qu’il fallait. On a 42 voitures dans la société et sans voiture, on ne peut pas travailler. »

Pour Alexandre Attey, le patron de cette station-service, les affaires sont au beau fixe pour le moment. « On est plein, les clients n’arrêtent pas de venir. Mon camion a pu sortir du dépôt, j’ai eu un coup de chance, je suis livrable. C’est complètement aléatoire. » Ce patron de station-service est positif mais tout de même inquiet.

► Grève reconductible chez les transporteurs routiers de matières dangereuses