Travail: le gouvernement français laisse la porte ouverte à la négociation

L'été s'annonce chargé pour le gouvernement et les partenaires sociaux autour de la réforme du code du travail. Une cinquantaine de réunions sont prévues entre le 9—juin et le 21—juillet, une autre série entre août et septembre. La réforme-phare de la présidence Macron sera passée par ordonnances publiées avant la fin de l'été. Un projet de loi d'habilitation les autorisant sera d'ailleurs examiné en Conseil des ministres. D'ici là, le gouvernement promet une concertation intense.

En France, le gouvernement a présenté le 6 mai aux partenaires sociaux la feuille de route et la méthode pour conduire la réforme du code du travail. Il s'agissait pour l'exécutif d'une opération déminage après avoir fait face ce week-end à une polémique autour d'un éventuel projet de loi qui comportait des propositions explosives.

Finalement, le texte proposé par le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud laisse la porte ouverte à la négociation. Le chef du gouvernement s'est dit déterminé mais avec le souci de respecter les organisations syndicales et patronales.

Il a précisé que ce programme de travail était le début d'un processus qui doit aboutir à une loi. Pas moins de 48 réunions avec les partenaires sociaux sont prévues en juin et juillet.

Le texte se veut consensuel. Il rappelle par exemple l'importance de la branche et ne donne plus la priorité à l'accord d'entreprise. Tout comme il n'est plus question de plafonner les indemnités prud'hommales mais de prévoir des barêmes pour les dommages et intérêts. Ces deux points constituaient la ligne rouge.

Un sujet sensible : le contrat de travail

Le patronat est également servi : le document prévoit la simplification du compte pénibilité, une revendication qui lui est chère. En revanche, rien sur le contrat de travail, sujet trop sensible sans doute. Les salariés devront attendre pour connaitre les futures règles régissant les licenciements et les embauches.

Pour le gouvernement, la réforme du code du travail doit être lancée au plus vite pour adapter le modèle social français. « Notre droit du travail a une longue histoire mais il s'est construit dans un contexte où les relations de travail ont été pensées dans un contexte où toutes les entreprises étaient des grands goupes industriels. Il est marqué par ce modèle », explique Muriel Pénicaud.

« Les fondations sont solides et nous n'y toucherons pas, poursuit la ministre du Travail. Mais nous devons prendre en compte que l'économie a bougé, l'économie française a évolué, notre tissu entrepreneurial a profondément changé et les attentes des salariés ne sont plus les mêmes qu'il y a vingt ou trente ans ».

Le précédent de la loi Travail

Le gouvernement compte agir des ordonnances publiées d'ici la fin de l'été. Pour ne pas raviver les tensions sociales comme lors de la loi Travail menée par le gouvernement précédent, une plus grande place sera laissée à la concertation.

« Les organisations syndicales et patronales sont des partenaires, abonde Edouard Philippe. Toutes seront entendues, respectées et écoutées. En tant que Premier ministre, je veillerai à ce que chacun puisse apporter sa contribution à la concertation très intense qui va s'ouvrir. Je crois à la négociation et à la discussion, qui passent obligatoirement par le respect dû à ses interlocuteurs. Je m'engage à ce que cet esprit soit respecté ».

Peu de réactions du coté des syndicats qui prennent acte, avec pour certains le sentiment d'avoir été entendus. Ils ne contestent pas le rythme soutenu et attendent de voir. A quelques jours des législatives, les partis de gauche dénoncent quant à eux une réforme menée au pas de charge.

Le gouvernement veut par la suite ouvrir d'autres chantiers, comme celui de l'assurance-chômage, l'apprentissage, la formation professionnelle, la refonte des instances représentatives et le dossier des retraites. Il se donne 18 mois pour finaliser sa réforme.