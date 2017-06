France: décès du professeur Christian Cabrol, pionnier de la greffe cardiaque

Le professeur français Christian Cabrol, l'un des pionniers de la greffe cardiaque, est mort ce vendredi 16 juin à Paris à l'âge de 91 ans. Retour sur la vie de l'une des personnalités françaises les plus connues dans le domaine médical.

C'est en 1968 que le professeur Cabrol réalise sa première greffe du cœur. A l'époque, le patient ne survivra que 53 heures. Mais pour le jeune professeur, ce sera le début d'une grande carrière. En 1982, il pratique aussi la première transplantation cardio-pulmonaire en France.

Fils d'agriculteur, Christian Cabrol trouve le travail de la terre trop dur et préfère suivre les traces de son grand-père, médecin de campagne. Il se spécialise en chirurgie thoracique, pulmonaire et cardiaque, et part se perfectionner aux Etats-Unis où il expérimente la greffe chez le chien.

L'homme avait la réputation d'être très humain et proche de ses patients, pourtant très nombreux puisqu'il a réalisé avec son équipe plus de 40 000 opérations à cœur ouvert et environ 1 500 greffes.

Le chirurgien s'était également investi en politique sous les étiquettes RPR aux côtés de Jacques Chirac en 1988 et par la suite à l'UMP. Député européen et conseiller de Paris, Christian Cabrol a milité toute sa vie pour le don d'organes. « Quand on est mort, le seul risque qu'un donneur encourt est celui de sauver quelques vies », disait-il.