Législatives françaises: l'affrontement entre Mélenchon et la Macronie

C’est dans le club le plus huppé de Marseille, Le Cercle des nageurs, que Corinne Versini reçoit son dernier soutien emblématique de la campagne : Laura Flessel, la championne olympique, aujourd’hui ministre des Sports.

« On veut que Corine gagne, explique cette dernière. Il y a une vague de renouveau et je pense qu’on a un président qui attend beaucoup aussi de l’implication de tous. Plus on connaîtra le terrain, mieux on fera les actions. »

Corinne Versini revendique avoir mené une campagne de terrain : « Leurs préoccupations, c’est : dans nos quartiers, il n’y a plus de piscine ; dans nos quartiers, il n’y a plus de gymnase, il n’y a plus de terrain de foot. Ça, ce sont des préoccupations quotidiennes des gens du terrain. »

En meeting, le leader de France insoumise attaque le président Macron

Le poids lourd de la politique locale, le député PS sortant Patrick Menucci, a été sèchement éliminé au premier tour. Dès lors, Jean-Luc Mélenchon, pour sa part, a une nouvelle fois choisi la Canebière et un meeting pour aller à la rencontre des Marseillais :

« Ce type est arrivé à entortiller tout le monde ! On se retrouve dans une situation inouïe où on nous annonce qu’ils vont avoir 400 députés, peut-être 450. C’est-à-dire qu’il y aurait moins de députés d’opposition en France qu’il y en a en Russie sous Monsieur Poutine ! Voilà la vérité ! Réfléchissez-y ! »

Finalement, cette dernière journée de campagne des deux candidats de la 4e circonscription de Marseille aura été l’exact reflet des deux France qu’ils entendent incarner.

