France:les soutiens aux migrants et réfugiés à Calais mobilisent

Les associations, dont le Secours catholique, la Cimade, la Ligue des droits de l'Homme, les organisations humanitaires britanniques Care 4 Calais et Help Refugees ou encore les associations calaisiennes Salam et L'Auberge des migrants, dénoncent depuis plusieurs semaines un durcissement des forces de l'ordre à l'égard des migrants revenus à Calais après le démantèlement par les autorités de la « jungle » où de 6.000 à 8.000 migrants vivaient dans des abris de fortune, avec l'espoir de passer en Angleterre.

Les distributions de vivres et d'eau entravées

Les associations se plaignent notamment, depuis plusieurs semaines, d'entraves à leur distribution de vivres et du harcèlement des forces de l'ordre. Mercredi, Jacques Toubon s'était inquiété d' « atteintes aux droits fondamentaux » des migrants à Calais en des termes vigoureux puisque le Défenseur des droits (institution indépendante de l'État français créée en 2011), a pointé des faits d'une « exceptionnelle et inédite gravité » et dénoncé une « sorte de traque ».

« La situation est dramatique. Il y a 5 à 600 personnes dont nombre de mineurs isolés qui tentent de survivre. Une seule distribution alimentaire est tolérée par jour, pendant une heure. En dehors de ce créneau horaire il nous est interdit de leur donner à boire, à manger, il n’y a pas d’accès à un dispositif minimum d’hygiène », explique à RFI Vincent Conninck, chargé de mission à Calais au Secours Catholique Caritas France, qui regrette l'absence de dialogue avec les autorités.

« Donc comme le dialogue n’est pas possible nous sommes contraints de saisir le juge et de lui demander d’enjoindre les autorités à agir pour modifier cette situation ».

« Une question de survie » pour les migrants

Les associations se félicitent de la prise de position du Défenseur des droits. « Ce qui est certain c’est que pour le coup nous avons une institution reconnue, une institution de la République, neutre, qui est venue observer les choses et qui dénonce ce que nous dénonçons depuis plusieurs semaines. Donc je pense que le juge du tribunal administratif peut se prévaloir de la neutralité et de la rigueur avec laquelle cette institution républicaine, qui est le Défenseur des droits, pose un regard et une parole sur ce qui se passe à Calais ».

L'eurodéputé Daniel Cohn-Bendit et le réalisateur Romain Goupil ont appelé dans une tribune au quotidien Le Monde, vendredi, le gouvernement à une prise de conscience de l'urgence à agir. C'« est une question de survie » écrivent-ils. Des personnalités françaises, acteurs, intellectuels, membres de la Ligue des droits de l'homme ou encore du syndicat de la Magistrature mais aussi des reponsables politiques comme Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle, ont interpelé vendredi également dans une pétition hébergée par le Bondy blog le président Emmanuel Macron pour « faire cesser les violences » contre les migrants à Calais.