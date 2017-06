Législatives: victoire des «marcheurs», pas de blanc-seing pour Macron (dossier)

■ UN SCRUTIN HISTORIQUE

• Une soirée d'élections avec nos envoyés spéciaux

Manuel Valls sauve sa peau de justesse. Najat Vallaud-Belkacem perd sa place. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont élus députés en France pour la première fois de leur vie. La République en marche du président Macron s'installe confortablement au milieu de l'hémicycle le plus jeune et le plus féminin de l'histoire de la Ve République, sous fond d'abstention record après un an et demi d'élections. Tels sont quelques-uns des enseignements des scrutins du 18 juin 2017. Notre direct.

• Les antennes de RFI au diapason des élections

Envoyés spéciaux dans les QG des principaux partis à paris ou auprès de leurs figures de proue en région, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur à Paris, pour des tranches de reportage à chaud ou d'analyse à froid ; invités en plateau, qu'ils soient chercheurs ou politiques ; Radio France Internationale a multiplié les éditions spéciales au soir du 18 juin 2017 et au lendemain du scrutin. A noter au passage cette nouvelle donne : l'arrivée de nationalistes corses. Ecouter.

• Une abstention record aux deux tours à analyser

Le grand vainqueur de ces législatives, c'est aussi et surtout l'abstention, puisque 57,36 % des Français ne se sont pas déplacés pour voter dimanche. Un record sous la Ve République, qui traduit notamment la perte d'influence des scrutins législatifs sur l'élection présidentielle. Cette dernière avait en effet attiré bien plus de monde. Faut-il y voir aussi de la fatigue, après une longue campagne engagée dès les primaires ? Une réaction à l'émergence du trublion Macron ? A suivre.

• A la Une de la presse française, révolution Macron

« Après l’Élysée, l’Assemblée », titre Le Figaro, qui n’en revient pas. « On a beau s’habituer à tout, renchérit Libération, la séquence électorale qui s’est achevée hier soir est toujours aussi extraordinaire. » Il y a à peine un an, se rappellent Les Échos, « on se presse à la Mutu, on vient voir l’insolent qui défie le chef de l’Etat », « on sourit à tant d’audace ». Macron, un « triomphe en trompe-l’œil », insiste cependant La Croix. « Les Français n’ont pas donné une carte blanche au nouveau président », fait remarquer L’Union. Revue de presse.

■ NOS ENVOYES SPECIAUX

• En marche !, une majorité absolue toute relative

Avec plus de 350 sièges en comptant ses alliés du Modem, et plus de 300 à lui seul, bien au-dessus des 289 requis, le parti présidentiel domine le nouvel hémicycle, malgré un taux d'abstention inédit d'environ 57 % au deuxième tour. La République en marche, toute jeune formation politique, réussit son pari : profiter du souffle présidentiel pour s'imposer à l'Assemblée dans la foulée. Les six ministres en lice sont élus. Mais il y a quelques bémols. En savoir plus.

• La droite française entend bien garder ses ouailles

Les autres partis sont largement battus au palais Bourbon. Mais certains s'en sortent quand même bien mieux que d'autres. C'est le cas du mouvement Les Républicains, et de ses alliés. La droite et son centre réussissent à conserver près de 130 sièges. C'est un plus bas historique, mais c'est le plus gros bloc de la chambre basse du nouveau Parlement français. Autrement dit la principale force d'opposition. Objectif désormais : rester un groupe uni. Notre article.

• France insoumise savoure son entrée à l'Assemblée

Le parti de Jean-Luc Mélenchon entre à l'Assemblée nationale et pourra même y constituer un groupe parlementaire sans avoir nécessairement besoin des communistes. Cerise sur le gâteau, Jean-Luc Mélenchon est confortablement élu dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, à Marseille (sur fond d'abstention massive là aussi, 64,22 %). Il siègera donc parmi ses troupes. Un retour en force historique de la gauche radicale au Parlement. Lire ici.

• Le FN quadruple sa présence à l'Assemblée nationale

Son vice-président Florian Philippot est battu, mais la première des frontistes obtient enfin un siège de députée à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a été largement élue dans son fief électoral, Hénin-Beaumont. Le Front national s'impose d'ailleurs comme une force politique importante dans les régions paupérisées du nord de la France, et comptera huit députés au total, contre deux dans la précédente Assemblée. Parmi eux, le benjamin. Approfondir.

• La débâcle historique du Parti socialiste de Mitterrand

Avec ses alliés, le PS culmine à une quarantaine d'élus. Seul : une trentaine. Il avait pourtant la majorité absolue. Une bérézina qui a notamment épargné ceux qui s'étaient mis plus ou moins « en marche » ou avaient été épargnés par le président. Et encore, pas tous. Ce sera le cas de Manuel Valls - de justesse -, ou de Stéphane Le Foll. Pas de Myriam El Khomri ou Marisol Touraine, qui subissent le même sort qu'un grand nombre de figures du parti. Cliquer ici.

■ POUR APROFONDIR

