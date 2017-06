Législatives françaises: 10 macronistes sur 11 élus des Français de l'étranger

Malgré un très bon score, difficile pour autant de parler d'une forte mobilisation en faveur de la majorité présidentielle chez les Français de l'étranger aux législatives.

L'abstention, qui concerne d'ailleurs toutes les listes, s'élève à plus de 83 % dans ces 11 circonscriptions à part, soit trois points de plus qu'au premier tour et plus de 25 points de plus qu'en métropole.

Reste que, comme en France, le renouvellement se fait sentir dans le scrutin à l'étranger. Il y aura quatre femmes, et les anciens ténors sont presque tous balayés.

Frédéric Lefebvre, Thierry Mariani, Axelle Lemaire

Thierry Mariani et Frédéric Lefebvre, anciens secrétaires d'Etat sous Nicolas Sarkozy, récoltent respectivement 28 % et 20 % des votes, largement battus par les candidats LREM Roland Lescure et Anne Genetet.

L'ancienne secrétaire d'Etat au Numérique de François Hollande, Axelle Lemaire, s'incline elle aussi face à Alexandre Holroyd, élu avec 70 % des voix sous l'étiquette du mouvement d'Emmanuel Macron.

Seul Meyer Habib, candidat de l'alliance Les Républicains/UDI dans la 8e circonscription, réunissant les Français d'Italie jusqu'à Israël, parvient à s'imposer au second tour face à Florence Drory (LREM).

En Afrique, Amal Amélia Lakrafi et M'Jid El Guerrab

Proche de Benyamin Netanyahu, le seul député non macroniste des Français de l'étranger ne cache pas sa volonté de défendre à l'Assemblée nationale la politique du gouvernement israélien.

Sont également élus Paula Forteza (2e circonscription, Amérique du Sud), Pieyre-Alexandre Anglade (4e, Benelux), Samantha Cazebonne (5e, Espagne, Portugal, Monaco, Andorre).

Les autres s'appellent Joachim Son Forget (6e, Suisse), Frédéric Petit (7e, Europe centrale et Balkans), M'Jid El Guerrab (9e, Maghreb et une partie de l’Afrique de l’Ouest) et enfin Amal Amélia Lakrafi (10e, Afrique et Moyen-Orient).

Je fais partie de cette génération nouvelle que le président de la République a voulu promouvoir et j'en suis très, très fière. Je me suis engagée, je me suis investie, pour convaincre les indécis. Je ne me suis pas reposée sur la vague Amal Amélia Lakrafi, 10e circonscription des Français de l'étranger 19/06/2017 - par Jean-Jacques Louarn Écouter

→ Résultats des élections législatives 2017 : Notre dossier et nos éditions spéciales