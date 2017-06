France-Colombie: Juan Manuel Santos reçu à l'Elysée

Le voyage du président colombien en France fait suite à l’attaque de Bogota, où une jeune Française, Julie Huynh, volontaire d'une ONG luttant contre la pauvreté, a été tuée - ainsi que deux Colombiennes - dans un attentat à la bombe à Bogota dans un centre commercial, le samedi 17 juin. Un événement qui est intervenu à un moment où la Colombie veut croire en la paix, à la veille de la phase finale du désarmement des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Le président Macron s'est ému de l'attentat et s'est voulu porteur d'espoir : « Cette attaque et nous en avons parlé, abjecte et lâche, n’affecte en aucun cas le plein soutien de la France et sa totale disponibilité au côté de votre pays dans ce processus de paix historique qui doit tant à votre engagement personnel, légitimement récompensé l’an dernier par le prix Nobel de la Paix. Nous savons combien l'après-conflit compte au moins autant que la fin des hostilités. Et vous devez réussir à gagner cette bataille de la paix, qui vous me l’avez longuement expliqué, est bien plus difficile parfois à gagner que certaines guerres. »

Les défis sont nombreux

« Les défis de démobilisation, de réinsertion politique, économique et sociale sont encore à relever, a continué M. Macron. J’ai indiqué au président Santos que nous sommes disposés à soutenir de nombreux projets, de nouveaux projets pour consolider la paix et la sécurité en matière de déminage, de réconciliation, de justice transitionnelle. Et ce que la France pourra faire, elle le fera à vos côtés. »

« Je suis venu de nombreuses fois en France, a répondu Juan Manuel Santos. C'est ma quatrième visite en tant que chef de l'Etat. Mais celle-ci est très spéciale car pour la première fois, j'arrive d'une Colombie en paix, sans conflit armé avec les FARC. Je suis heureux d'être à Paris pour partager avec le peuple français la meilleure information qui puisse venir de Colombie : cette semaine, au moment précis où nous parlons, les FARC sont en train d'achever leur désarmement. Autrement dit, les FARC vont cesser d'exister en tant que groupe armé et pour toujours. Et l'Amérique sera un hémisphère en paix. Et cette paix en Colombie, heureusement, est irréversible. »