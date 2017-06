France: Gérard Collomb veut s’attaquer à la problématique migratoire

Calais ne doit plus être un «abcès de fixation» pour les migrants, a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ce jeudi, à la veille d'un déplacement dans la sous-préfecture du Pas-de-Calais. Il y rencontrera les élus, les représentants du monde économique et associatif pour évoquer la question migratoire avant un déplacement en Afrique prochainement.

Le nouveau ministre de l’Intérieur sera à Calais vendredi pour évoquer la question migratoire. « Quand aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, on s'aperçoit que beaucoup de députés sont Front national, cela veut dire qu'il y un vrai problème et que c'est ressenti très fortement par la population. Moi je veux que cela cesse », a affirmé Gérard Collomb, ce jeudi sur Europe 1. En effet, quatre députés FN ont été élus dimanche dans le Pas-de-Calais, dans l'ex-bassin minier, à l'issue du second tour des élections législatives.

« On s'aperçoit que Sangatte est un hangar qui est fait pour 400/500 personnes et puis on arrive à 2 000, que la « Jungle » c'est quelque chose pour 700 personnes et on finit à 7 000. Si on ne prend pas des dispositions pour éviter que progressivement il y ait des concentrations de personnes alors on est facilement débordé », a commenté le ministre. Ouvert en 1999, le centre de Sangatte, près de Calais, avait rapidement été en surcapacité, avant sa fermeture en septembre 2002. En octobre dernier, près de 7 000 personnes avaient été évacuées lors du démantèlement de la « Jungle » de Calais, gigantesque campement apparu au printemps 2015.

« Le vrai problème est d'essayer de faire en sorte que les routes de passeurs puissent être coupées. Qu'on n'ait pas en Europe des flux d'immigration qui ne sont plus des demandeurs d'asile mais de l'immigration économique que l'on n'arrive plus à gérer », a estimé le ministre de l’Intérieur, soulignant la nécessité de passer des accords avec des pays africains « pour faire cesser le flux de migrants ». Gérard Collomb a annoncé vouloir se rendre prochainement en Afrique pour rencontrer ses homologues sur ce sujet.

(avec AFP)