JO 2024: Paris fête les jeux et la création du CIO en 1894

Et parmi les plus motivés de tous les participants à cette opération, on remarque les bénévoles au tee-shirts blancs comme Carol. Cette retraitée d'origine irlandaise n’est pas sportive, mais a de l’énergie à revendre ! Elle fait partie des volontaires de la ville de Paris pendant ces deux jours. Cheveux blanc coupés courts, les yeux qui brillent, Cayrole a déjà été bénévole pendant l’Euro de football et les Mondiaux de handball. Et ces jeux, elle les veut : « Paris ça me fait vibrer ! Quels que soient les évènements, j’adore cette ville. Je n’ai aucune envie d’habiter ailleurs. »

Paris en mode JO donc, où l’on marche et même où on court sur l’eau, avec sa piste flottante en face de la tour Eiffel qui a enthousiasmé cette autre bénévole. Catherine, âgée de 61 ans, est consultante en informatique. D’origine canadienne, elle a posé une journée de congé pour faire partie des volontaires, elle aussi adore la carte postale envoyée aux membres du CIO.

« La piste où les gens courent et font le 100 m, c’est absolument incroyable en plein milieu de Paris sur la Seine ! Je n’ai vu ça nulle part ailleurs ! On est là pour accueillir le public et participer à la fête ! J’adore Paris, je vis ici depuis 40 ans je trouve que c’est notre tour et j’espère de tout mon coeur qu’on aura les jeux. »

Paris a visiblement appris des échecs de ses précédentes candidatures, met en avant ses sportifs et accueille le public dans toutes les langues. Au total plus de 1000 Parisiennes et Parisiens de tous âges se sont portés volontaires pour ces deux jours.

La place de l'Etoile, petit bout de Paradis pour cyclistes pédalant sans crainte de se retrouver sur une voiture. Une sensation unique pour quelques dizaines d'amateurs... Et pour les accompagner, des cyclistes de renom... Du vélo sur une place de l'Etoile libérée des voitures - Reportage - 24/06/2017 - par Christophe Diremszian Écouter