France: les députés socialistes se rebaptisent «Nouvelle gauche» à l’Assemblée

Ils sont 31 députés à se ranger sous la bannière Nouvelle gauche à l’Assemblée nationale. « Nous sommes de gauche et, en même temps, nous croyons à la nécessité de se rénover », a expliqué leur président Olivier Faure. « C’est la première fois que nous avons un groupe aussi réduit, donc cela montre notre volonté d’être dans un processus de reconstruction ouvert », a-t-il ajouté.

Dans leur déclaration de constitution, ces élus « socialistes, écologistes, citoyens, progressistes et divers gauche » disent ainsi vouloir renouveler les idéaux et l’histoire de la gauche réformiste « qui a irrigué la République et construit son armature, le modèle social, l’Etat de droit, les libertés publiques, la laïcité, l’égalité entre les femmes et les hommes, le progrès écologique. »

Dans leur lettre, les signataires – 19 hommes et 12 femmes – estiment que le « rejet des oppositions stériles » n’efface pas la distinction droite-gauche, mais « appelle à une refondation des idées, des pratiques, des comportements, des partis ». « Le groupe Nouvelle gauche agira dans ce sens, annoncent-ils. Nous souhaitons la réussite du quinquennat parce que c’est l’intérêt supérieur de la France ». Les 31 députés promettent cependant qu’ils sauront faire entendre leur liberté et leur indépendance et exprimer leurs différences et leurs alternatives, « texte par texte, loi par loi ».