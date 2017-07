Migrants: nouveau rassemblement porte de la Chapelle à Paris

Les alentours du centre de transit pour migrant sont jonchés de tentes de fortune où s'entassent des centaines de migrants. Des conditions de vie précaires où les plus faibles sont orientés à l'hôpital par l'association Utopia 56.

« Je suis actuellement en train de remplir une feuille pour accompagner des jeunes migrants à l’hôpital, nous on ne peut pas les accompagner, et ça leur permet d’être pris en charge plus facilement. On repère ceux qui ont le plus besoin d’aller à l’hôpital. Aujourd’hui, on n’est pas du tout assez nombreux pour faire des accompagnements, mais eux se débrouillent très bien donc ils vont réussir à y aller seuls », témoigne une bénévole.

A quelques mètres de là, devant un énorme mur, le collectif Solidarité migrants Wilson prépare une opération impliquant les migrants. « On est un collectif d’habitants de Saint-Denis, de Paris, raconte Mehdi, 16 ans, membre de ce collectif. On a décidé de leur donner la parole : on a prévu des pancartes, on a acheté des bombes de peinture, et on est à côté d’un grand mur d’expression pour tous ceux qui sont indignés du traitement qu’on réserve aux migrants ; ils pourront s’exprimer et donner leur avis. »

Face à la saturation du centre de transit de Paris, plus d'un millier de migrants vivent des campements précaires à la Porte de la Chapelle.