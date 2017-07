[Direct] Edouard Philippe devant les députés pour son discours de politique générale

Le Premier ministre français passe son grand oral ce mardi 4 juillet 2017 à Paris. Edouard Philippe prononce son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale et sollicite la confiance des députés. L'occasion sans doute d'entrer dans le détail des réformes envisagées, notamment en matière de trajectoire budgétaire et de politique économique et sociale. L'occasion, pour les groupes d'opposition, de se faire entendre également.

15h00 : François de Rugy monte à la tribune et prend place au perchoir. Il ouvrira la séance devant les députés installés dans l’Hémicycle. Le Premier ministre tient son premier discours de politique générale depuis sa nomination par Emmanuel Macron. Après son allocution, chaque groupe prendra la parole avant le vote de confiance à l’Assemblée.

15h06 : début de l’allocution du Premier ministre Edouard Philippe. Il ouvre son discours en citant Simone Veil, interviewée par Libération en 1995 : « Vous savez, malgré un destin difficile, je suis, je reste toujours optimiste. La vie m’a appris qu’avec le temps, le progrès l’emporte toujours. C’est long, c’est lent, mais en définitive, je fais confiance. »

15h07 : Après Simone Veil, Edouard Philippe rend hommage aux deux députés de l’Assemblée passés par les bancs de Sciences Po après avoir intégré l’IEP via les conventions ZEP, mises en place par Richard Descoings : Laetitia Avia, députée LREM de 31 ans, et Lénaïck Adam, autre député LREM de 25 ans. Il salue ensuite tour à tour les députés LREM issus de la société civile, y compris les « matheux » une allusion ironique à Cédric Villani, ainsi qualifié par Jean-Luc Mélenchon.

15h10 : Edouard Philippe, après l’inventaire des nouveaux députés de l’Assemblée, évoque « un gouvernement paritaire, profondément renouvelé, que le président de la République m’a demandé de diriger ». Le Premier ministre rend aussi hommage à Alain Juppé, avant de citer Jacques Chaban-Delmas en 1969, et Michel Rocard en 1988, « deux hommes d’Etat qui ont incarné deux courants essentiels de notre démocratie : le gaullisme et la social-démocratie ».

15h13 : Le Premier ministre évoque « la colère de nos compatriotes », qui s’est traduite pendant l’élection présidentielle par « l’abstention et le vote de contestation ». « Ils avaient à choisir entre la colère et la confiance, ils ont exprimé leur colère, mais ils ont opté pour le rassemblement ». Il résume ensuite la ligne directrice du Président Emmanuel Macron en trois points : « dire la vérité, travailler avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, obtenir des résultats le plus rapidement possible ».

15h15 : « La France doit avancer. Il y a dans notre cher et vieux pays une envie qui transcende les courants politiques ». Edouard Philippe reprend la rhétorique « ni droite ni gauche, mais en avant » d’Emmanuel Macron, salué par les applaudissements de la majorité LREM de l’Assemblée.

15h16 : « Pour redevenir elle-même, la France doit rétablir la confiance. Et d’abord en l’action publique ». Le Premier ministre rappelle que les règles de financement des partis sont « plus strictes et plus saines qu’il y a trente ans ». Cependant, note-t-il, « il y a à l’évidence des pratiques qui ont longtemps été tolérées, mais que les Français n’acceptent plus ». Il insiste sur « une justice forte », « l’indépendance des magistrats », et annonce une loi quinquennale d’indépendance de la justice prévue pour 2018. Il réitère la promesse d’Emmanuel Macron de construire 15 000 places de prison supplémentaires. « C’est notre dignité qui est en jeu », insiste-t-il, avant de rappeler que « la prison n’est pas une fin en soi ».

15h19: « La Sécurité sociale est une partie de nous-mêmes, elle est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ». Edouard Philippe évoque la nécessité de rénover le système de santé, « mal coordonné » : « la prévention sera le pivot de la stratégie nationale de santé discutée à l’automne ». Il martèle : « des enfants meurent de la rougeole, aujourd’hui en France ». En matière de lutte contre le tabac, première cause de mortalité évitable, le Premier ministre promet de porter le prix du paquet de cigarettes à 10 euros.

Il promet également de revoir le système de soins. « Il faut bâtir des parcours de soins en favorisant l'interconnexion des systèmes de santé », avec un projet de loi sur la Sécurité sociale dès cette année. « La ministre de la Santé prépare pour l’automne prochain un plan de lutte contre les déserts médicaux », avec une évocation de la télémédecine. Edouard Philippe promet le remboursement des soins dentaires et des prothèses auditives.

15h22 : « Nous revaloriserons dès 2018 les allocutions handicapés et le minimum vieillesse », promet Édouard Philippe. Il évoque également « des efforts financiers » pour lutter contre la pauvreté, en particulier les familles pourvues de jeunes enfants. Le Premier ministre s’inquiète de la baisse du taux de natalité. « Nous cesserons de considérer les familles comme des variables d’ajustement fiscal », affirme-t-il, avant de promettre la revalorisation des congés maternités comme arme dans la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes.

15h25: Édouard Philippe promet de valoriser les « libertés locales », notamment « les liberté des communes », « liberté des territoires ». Le but : « tendre vers deux niveaux d’organisation territoriale ». Le Premier ministre évoque ensuite la réforme de la taxe d’habitation, destinée à « rendre du pouvoir d’achat aux citoyens ». Une réforme, selon lui, « attendue par les contribuables mais redoutée par les élus ». Le Premier ministre regrette le creusement d’« un fossé entre deux Frances : la France des métropoles mondialisées et celle des zones périphériques », qu’il propose de combler durant le quinquennat.

15h28: « Il y a des Français qui n’ont pas de GPS, pas de box. Il y a des citoyens qui sont broyés par ce monde qui s’agrandit. Le service public et le monde associatif doivent accompagner la transition numérique », rappelle le Premier ministre.

15h31 : Le Premier ministre se lance dans une tirade sur les valeurs de la France, « tout ce qui nous rassemble ». «Ce qui nous rassemble, rappelle Edouard Philippe, c’est la laïcité, la culture, le mode de vie ». Il évoque le terrorisme islamique, «les porteurs de haine», contre lesquels il invoque «l’émancipation et le bonheur». Le Premier ministre affirme que la priorité sera donnée à l’éducation et à la culture : « accéder à l’oeuvre et à l’éducation rend libre ». Un pass culture sera créé pour les jeunes, rappelle-t-il, comme l’avait promis Emmanuel Macron.