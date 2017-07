France: l’ancien diplomate Boris Boillon condamné à un an de prison avec sursis

L’affaire remonte au 31 juillet 2013, lorsque Boris Boillon avait été interpellé par des douaniers à la gare du Nord, à Paris, en possession de 350 000 euros et 40 000 dollars en espèces, non déclarés, alors qu'il s'apprêtait à monter dans un train pour la Belgique.

En déplacement pour affaires, l'ancien diplomate ne s'est pas présenté devant le tribunal ce vendredi, mais ses oreilles ont dû siffler. Devant ses juges, il s'était défini comme un homme d'action et avait expliqué que les 400 000 euros en espèces étaient le fruit de son travail de lobbyiste en Irak.

Le tribunal a exprimé un gros doute sur la véracité de ses dires, mais, au bénéfice du doute, il ne l'a pas condamné pour faux et usage de faux. En revanche, estime-t-il, il y a bien eu une dissimulation continue. Et pour ce blanchiment de fraude fiscale, les juges ont eu la main lourde. Jean Reinhart, l'avocat de Boris Boillon, qualifie la condamnation de « démesurée ».

Car en plus de la confiscation des sommes saisis, ainsi que le versement d'une lourde amende de plus de 100 000 euros, Boris Boillon se voit interdit de servir l'Etat et de gérer une société pendant cinq ans. « On l’empêche de travailler, on l’empêche de diriger une société, on l’empêche d’être au service de l’Etat. On ne peut pas inventer sur un motif qui est très particulier une peine aussi sévère », dénonce Me Reinhart. Aux yeux du tribunal, ces deux peines complémentaires doivent sanctionner la perte totale de repères de ce diplomate français.