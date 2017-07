[Reportage] France: réforme pénale et réinsertion des ex-détenus

Des numéros d’étages écrits à la main sur les murs, un ascenseur en panne, l’association L’îlot manque de moyens pour restaurer une partie de ses bâtiments, ce qui n’empêche pas aux résidents et à ceux qui les accueillent de garder le sourire. 60 ex-détenus hommes sont hébergés ici. Chacun avec son histoire.

« Ici on héberge des personnes de 18 à 60 ans. Quelqu’un qui a fait une incarcération de 15 ans contre une qui a connu une multitude de petites incarcérations, cela ne va pas être la même démarche. Je connais quelqu’un qui a passé un an et demi ici avec une difficulté d’implication. Le mois dernier quand il a ramené sa première fiche de paie, cela fait vraiment plaisir », reconnaît Marie Rozé, assistante sociale.

Retrouver un toit, un travail, ses droits administratifs, se réinsérer, c’est aussi et surtout guérir d’un traumatisme, rappelle Patrick Tabet, directeur du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) L’îlot du Chemin vert. « Sortir de prison c’est un traumatisme et les établissements tels que les nôtres ont besoin d’avoir aussi une vision psychologique de ce traumatisme pour permettre aux gens de ne pas retomber ensuite dans les mêmes travers. »

Ce qui impliquerait un renfort en psychologues et en personnel médical dans les CHRS, ce qui demande aussi du temps, nous explique ce jeune résident : « Il y a l'aspect psychologique à prendre en compte et on a besoin de temps. J’ai fait deux ans et trois mois en prison. »

Et pour reprendre la route plus facilement, les travailleurs sociaux suggèrent également un effacement du casier judiciaire pour les petites peines.