France: la popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe dégringole

Pour le président Macron, 47% des sondés se disent « plutôt satisfaits » (contre 54% en juin) et 7% sont « très satisfaits » (contre 10% en juin), soit une baisse globale de dix points sur les deux catégories. Simultanément, le total des mécontents passe de 35% à 43% de juin à juillet, se répartissant entre « très mécontents » (15% en juillet, contre 12% en juin) et « plutôt mécontents » (de 23% à 28%). 3% des sondés ne se prononcent pas, contre 1% le mois dernier.

Pour le chef du gouvernement Edouard Philippe, 52% des sondés se montrent « plutôt satisfaits » (contre 59% un mois plus tôt) et 4% se disent « très satisfaits » (-1%). Chez les mécontents, 27% se disent "plutôt mécontents" (+3%) et 10% « très mécontents » (+2%). Le taux des personnes interrogées ne se prononçant pas passe de 4% à 7%.

L'enquête a été réalisée par l'Ifop auprès d'un échantillon de 1 947 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, du 17 au 22 juillet, par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone.

Hausse de la CSG et loi Travail

« On a des signes selon lesquels des retraités, notamment à droite, commencent à être assez remontés contre l’annonce de la hausse de la CSG, analyse Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'institut de sondage Ifop, joint par RFI. A l’autre extrémité du spectre sociologique et politique, dans un électorat de gauche, on a toujours des critiques assez virulentes vis-à-vis de la loi travail. »

Une baisse très marquée également chez les fonctionnaires auprès desquels le président recule de 18 points ce mois-ci, « avec pêle-mêle, des récriminations sur le gel du point d’indice, les coupes dans les budgets de différents ministères et également le retour de la journée de carence, qui là aussi, a fait des dégâts dans cette partie de l’opinion publique », pointe Jérôme Fourquet, pour qui toutes ces mesures ont créé « un climat assez néfaste pour Emmanuel Macron, qui se retrouve en ce mois de juillet 2017 à deux points près au niveau qui était celui de François Hollande en juillet 2012 ».

(Avec AFP)