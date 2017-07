France: plus de 7000 hectares brûlés dans le Sud-Est et en Corse

Les incendies ont déjà détruit plus de 7000 hectares dans le sud-est de la France et en Corse. Plus de 10000 personnes ont été évacuées la nuit dernière de la commune de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, une zone touristique qui voit sa population presque tripler en cette période estivale. Des centaines de personnes s'apprêtent à passer une deuxième nuit dans un gymnase ou à la belle étoile. Le Premier ministre Edouard Philippe a survolé les collines en feu.

Le gymnase Pierre Quinon est l'un des trois centres d'urgences qui accueilleront cette nuit, une fois de plus, les personnes évacuées. Jusqu'à 1 500 personnes sont attendues ici entre le gymnase, et le lycée juste à côté, et des centaines de lits de camp ont été dépliés dans les salles de classe et même dans le réfectoire. Des matelas sont aussi posés à même le sol partout dans le gymnase, car on attend encore de nombreuses personnes, rapporte notre envoyé spécial à Bormes-les-Mimosas, Pierre Olivier.

Le feu se dirige maintenant vers un autre quartier de Bormes-les-Mimosas qui pourrait être évacué à son tour dans la soirée ou dans la nuit. Pour l'instant, cela dépend de la progression du feu et du vent, le Mistral, qui souffle assez fort. De leur côté, les vacanciers prennent leur mal en patience. Certains sont là depuis plus de 18 heures avec des enfants très jeunes. Ils sont arrivés sans aucune affaire, puisqu'ils ont tout laissé dans les campings ou dans les maisons. Et la protection civile distribue des t-shirts, du gel douche et bien sûr de quoi se restaurer.

L'ambiance est encore assez décontractée. Chacun salue l'organisation des secours et le travail des pompiers. On sent néanmoins de l'inquiétude et une pointe d'appréhension, car une fois le feu maîtrisé, il faudra retourner dans les campings et habitations, et viendra alors le moment de constater les dégâts. Mais pour l'instant, c'est une nuit dans le gymnase, ou à la belle étoile pour avoir plus frais, qui attend les personnes évacuées.

Edouard Philippe survole les collines en feu

Je suis fier de toute la chaîne des soldats du feu et de la remarquable coordination locale. Chaque feu, c'est plus de 500 pompiers engagés. pic.twitter.com/OG0BA8hsGI Edouard Philippe (@EPhilippePM) 26 juillet 2017

Le Premier ministre Edouard Philippe, qui a survolé les collines en feu à Bormes-les-Mimosas, a déclaré dans la soirée : « La situation est encore intense si on regarde le nombre de feux en cours dans la région, elle s'améliore, mais je reste prudent, car il y aura encore des départs de feu demain ».

Admiration et courage pour celles et ceux qui luttent sans répit contre le feu qui ravage certains de nos territoires. Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 juillet 2017

Le premier jour est difficile où malgré la lutte, les gens se rendent comptent que le feu gagne du terrain. Aujourd'hui on arrive à faire régresser le feu et psychologiquement c'est important

Le département voisin des Bouches-du-Rhône et l'île de Corse font également face à plusieurs feux. Un canadair italien est arrivé hier dans la région pour soutenir les secours français.