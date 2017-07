France: le tourisme retrouve des couleurs

La France reste la première destination touristique mondiale. Après une année 2016, plombée par les attentats, elle retrouve sa popularité. Pour accompagner cette embellie, le Premier ministre Edouard Philippe réunit ce soir le Comité interministériel du tourisme. Il s'agit de doter le secteur et les institutions publiques d'une véritable stratégie. Le CIT a promis: il se réunira deux fois par an. Du jamais vu!

up de pouce, on l’attendait. Un peu plus de 82 millions de touristes étrangers ont visité la France, l'année dernière. Soit 3 millions de moins qu'en 2015, année record, où 85 millions de visiteurs s'étaient rendus dans l'Hexagone. Mais l'année 2017 s'annonce sous les meilleurs auspices. On attend jusqu'à 89 millions de visiteurs, cette année.

Le tourisme fait toujours la recette

L'enjeu est de taille. Le tourisme représente plus de 7 % du PIB français et 2 millions d'emplois directs et indirects. Le secteur génère plus de 40 milliards d’euros, rappellent les professionnels qui attendent beaucoup de cette réunion. En plus des ministres concernés, ceux de la Culture, des Transports, de l'Economie, mais aussi du Numérique et de l'Intérieur, une quinzaine de professionnels participent à cette réunion. Au programme : la sécurité des aéroports, l'accueil dans les lieux visités, mais aussi, plus globalement, la structuration de l'offre touristique autour des « marques » mondialement reconnaissables à l'international, telles que Paris, Bordeaux, Mont Saint-Michel ou encore les châteaux de la Loire.

Une vue aérienne du Mont-Saint-Michel, sur la côte normande française, le 20 mars 2015, un jour avant la marée du siècle, la plus grande marée du XXIe siècle, jusqu'à présent. REUTERS/Pascal Rossignol

Le soutien de l’Etat

Les professionnels du secteur comptent notamment sur le soutien de l'Etat aux investissements. On peut s'attendre, malgré les restrictions budgétaires, à ce que l'enveloppe d'un milliard d'euros promise par l'équipe précédente en 2015 soit confirmée. 1 milliard d'euros pour le développement de l'hébergement et des infrastructures touristiques.

Innover l’offre

Mais beaucoup reste encore à faire... Pour les spécialistes du secteur, il faut, notamment, sortir de la culture de l'autosuffisance. Certes, la France reste la première destination touristique, mais il faut absolument renouveler l'offre pour maintenir cette bonne tendance. Airbnb a modifié la donne sur le marché de l'hébergement, tant dans le tourisme bon marché, que dans le tourisme d'affaires. La plateforme propose 65 000 logements dans la capitale française, contre seulement 15 000 il y a cinq ans. Les hôteliers se plaignent de cette concurrence, mais ils sont de plus en plus conscients qu'ils doivent redoubler d'efforts pour ne pas se faire distancer par leurs concurrents du Net. Les hôtels « concepts » apparaissent avec leur convivialité et le contact direct avec le client. D'autres formes de tourisme, comme l'œnotourisme, avec les chambres d'hôtes et les balades guidées dans les vignobles, trouvent de nouveaux clients.

Le gouvernement ne cache pas que les Jeux olympiques de 2024 ou 2028 seraient une formidable vitrine pour promouvoir la destination France. Faut-il encore gagner la course…

Mais certains lieux de fréquentation, comme la tour Eiffel ou la cathédrale Notre-Dame, frôlent la saturation. Il faudrait, peut-être, encourager d’autres destinations. Quitter Paris pour la province française ? Et pourquoi pas. C'est en tout cas l'une des pistes à explorer pour le Comité interministériel du tourisme. Exemple : la Champagne qui fait partie de la région du Grand-Est manque cruellement d'hébergements de luxe, alors qu'elle représente l'une de ces « marques » françaises mondialement connues.

