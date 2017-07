En France, près de quatre personnes en moyenne meurent noyées chaque jour en été

Alors que la mairie de Paris promet que l’on se baignera à nouveau dans la Seine avant le milieu de la prochaine décennie et que des millions de vacanciers font trempette sur les littoraux, mais aussi dans tout ce que le pays compte de piscines, lacs, rivières, bases nautiques et autres plans d’eau, une étude datant de la semaine dernière réalisée par Santé publique France nous révèle que près d’un Français sur sept (16,7% exactement) ne saurait pas nager.

Si le conditionnel est ici de mise, c’est que cette étude, bien qu’exhaustive, se base sur un questionnaire sur la capacité à nager auquel ont répondu 4 315 personnes, un échantillon qui ne comprend pas l’ensemble de la population car situé dans une fourchette allant de 15 à 75 ans. D’autres chiffres un peu moins récents – ils datent de 2015 – font état d’une réalité plus brutale : plus de 500 personnes meurent chaque été par noyade (555 exactement entre le 1er juin et le 30 septembre 2015), soit une moyenne de 3,6 décès par jour cet été-là d’après l’enquête Noyades 2015 également menée par Santé publique France, une émanation du ministère de la Santé.

Facteur social pénalisant

Cette étude démontre entre autres qu’il existe une grande disparité dans l’âge des victimes en fonction du lieu où la noyade s’est produite. Si l’âge médian des victimes de noyades en piscine privée est en effet de 5 ans et de 7 ans en piscine publique, il est de 24 ans dans les plans d’eau, de 41 ans dans les cours d’eau et de 51 ans en mer. Outre ces différences très marquées mais relativement simples à expliquer (les pratiques ne sont pas les mêmes suivant les âges), le défaut de capacité à nager reste l’une des causes majeures de la noyade, dès le plus jeune âge et à tout âge. Autre particularité révélée par cette étude : ce sont les personnes socio-économiquement défavorisées qui savent le moins bien nager et qui sont donc soumises à des risques plus importants de noyades.

Ces chiffres se confirment à l’international puisque selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le taux de personnes noyées pour 100 000 habitants est trois fois plus élevé dans les pays à faibles revenus. De la même manière, à l’échelon mondial, on se noie plutôt jeune. Dans 48 des 85 pays pour lesquels l’OMS possède des données (dont la France, les États-Unis, l’Italie et l’Australie), la noyade fait partie des quatre principales causes de décès chez les individus âgés de 1 à 14 ans.

Plus de la moitié des victimes de noyades dans le monde (environ 360 000 personnes par an selon l’OMS) ont moins de 25 ans. Si la France et les États-Unis ont sensiblement le même taux de noyés pour 100 000 habitants (1,6 en France, 1,5 aux USA), il existe des écarts énormes entre, par exemple, un pays comme l’Italie 0,7 noyés pour 100 000 habitants) et la Russie (7,8 noyés pour 100 000 habitants). S’il est un point positif de l’étude révélée le 18 juillet, c’est que la pratique de la natation continue de progresser, doucement, en France. Une même étude menée en 2010 auprès d’un échantillon plus large (7 042 personnes) avait fait état de 18,6% de personnes déclarant « ne pas savoir nager du tout ».

Des piscines nombreuses mais vieillissantes

Autre point encourageant, du moins a priori, la France est le deuxième marché mondial pour les piscines privées et son parc de piscines publiques, quoique vieillissant et pas toujours adapté aux besoins des usagers (hygiène, horaires …) est assez bien réparti sur tout le territoire : 71% de la population se trouve à moins de 9 mn d’une piscine. Aucune raison donc pour que la pratique de la natation ne progresse pas encore. Reste que, hors milieu scolaire, apprendre à nager n’est pas à la portée de toutes les bourses : entre 10 et 15 euros la séance, parfois plus, un frein supplémentaire à l’apprentissage de la nage dans les milieux économiquement défavorisés.