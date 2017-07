France: la publicité s’incruste dans les salles de théâtre

Imaginez-vous assis confortablement dans votre fauteuil de velours rouge, prêt à vous évader avec Scapin, Phèdre ou encore Figaro quand soudain, juste avant le lever de rideau, une publicité pour une voiture ou une montre de luxe est diffusée, devant un public captif.

C'est une occasion rêvée pour les marques, comme le reconnaît Alexandre Vernier, directeur général de ODW, l’agence de communication digitale qui vient de s’emparer du marché.

« Pourquoi quand on va au cinéma, on a des bandes-annonces, des films et des spots publicitaires de marques et quand on va au théâtre, avec une salle qui finalement a une configuration assez similaire, eh bien, il ne se passe rien ? Donc on s’est dit qu’on pouvait finalement reproduire ce modèle du cinéma au théâtre en l’adaptant aux spécificités du lieu. »

Sur un écran fourni par l’agence, seront diffusées, juste avant le spectacle, des bandes-annonces de spectacles et des publicités pour une durée totale de 4 minutes.

Une aubaine pour les théâtres privés qui survivent dans un contexte financier tendu, comme l’explique Karine Marchi, directrice des Feux de la rampe, à Paris

« Si on fait beaucoup d’entrées, et que ça marche bien, ça ne sera pas un revenu négligeable, c’est des plus qui vont nous permettre d’acheter du matériel et de rénover un petit peu et qui nous permettra de faire de la publicité gratuite pour les productions qui viennent chez nous. »

N’en déplaise aux spectateurs. La régie ODW ambitionne de se développer sur tout le marché du spectacle vivant.