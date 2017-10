France: le Jour de la nuit, ce samedi, pour alerter sur la pollution lumineuse

Selon l'association Agir pour l'environnement, plus de 350 villes et villages éteindront partiellement ou intégralement leur éclairage public: Paris, Grenoble, Montpellier, Laval, Metz, Belfort, Besançon, Epinal... Quelque 300 animations sont programmées (sorties nature, observations du ciel, etc). Dans la capitale, plus de 200 sites seront éteints toute la nuit, dont l'Hôtel de Ville et l'Arc de Triomphe, indique la mairie.

La France des lumières

La France est éclairée chaque nuit par 11 millions de lampes et lampadaires et 3,5 millions d'enseignes. Cet éclairage artificiel gagne chaque année du terrain : depuis 25 ans, la lumière émise par le seul éclairage public a quasi doublé (nombre de points lumineux, durée d'activation), selon l'Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN), qui regrette l'absence de stratégie de l'État. A l'inverse, près de 600 communes bénéficient du label « Villes et villages étoilés ».

Selon les défenseurs de la nuit, 40% à 60% de la consommation électrique des communes françaises est lié à l'éclairage public. Elles pourraient en économiser 25 à 75% grâce à de meilleurs usages de l'éclairage. Les avocats du ciel étoilé s'alarment du boom des LED produisant une lumière très blanche, et soulignent l'impact de la pollution lumineuse chez les animaux (orientation et reproduction) comme chez les hommes (dérèglement de l'horloge biologique).