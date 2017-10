Pauvreté: «Le 17 octobre, on peut enfin parler, dire la réalité de nos vies»

En France neuf millions de personnes, soit 14 % de la population, vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1 075 euros par mois. Un quart d'entre eux sont encore plus pauvres et vivent avec seulement 670 euros par mois. Et les inégalités sociales se creusent : en dix ans plus d’un million de personnes ont basculé sous le seuil de pauvreté. Pour tous ceux qui vivent l’injustice de l’exclusion par la pauvreté, le 17 octobre est l’occasion de rappeler que la misère est une violation des droits de l’homme.

Pauvreté : qui sont ces français en grande difficulté ?

La moitié des personnes pauvres sont des jeunes de moins de trente ans, leur niveau d'études est faible, on les retrouve chez les ouvriers ou les employés. Les jeunes adultes sans qualification représentent 16% des personnes dans la nécessité et 7,6% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté.

Par ailleurs, un enfant sur cinq grandit dans la pauvreté. 42% des foyers pauvres sont en couple avec des enfants, et un quart sont des familles monoparentales. Il y a plus de femmes pauvres que d'hommes, soit parce qu'elles élèvent seules leurs enfants, ou qu'elles sont veuves avec une petite pension de réversion ou qu'elles occupent des emplois par intermittence.

La pauvreté c'est aussi la privation de nombreux droits comme celui de travailler. 45% des plus fragiles renoncent à des besoins élémentaires comme se soigner, se loger, se chauffer, ou manger correctement trois fois par jour. La disparité se mesure également en espérance de vie. Une personne pauvre meurt en moyenne sept ans plus tôt qu'une personne riche.

Pour ATD, le changement est possible. Récemment, le mouvement a fait inscrire dans la loi la discrimination pour précarité sociale, et avec l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée », qui a démarré en janvier 2017 dans dix communes françaises, il a bousculé la façon de traiter le chômage. Objectif du projet : proposer à des personnes privées de travail depuis plus d’un an des emplois adaptés à leurs compétences et répondant en même temps aux besoins de chaque territoire.