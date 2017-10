«Sans adieu»: Christophe Agou filme dans le Forez un monde paysan qui disparaît

Ils s'appellent Jean-Clément et Bernadette, Claudette, Raymond ou encore Mathilde. Ce sont des paysans, des anciens et les derniers acteurs d'un monde rural qui disparaît, dans le centre de la France. Christophe Agou les a filmés pendant plus de dix ans. Sans adieu sort ce mercredi 25 octobre sur les écrans français.

« Sans adieu », c'est ainsi que Claudette saluait le réalisateur Christophe Agou, lorsqu'il quittait le Forez, dans le centre de la France pour rejoindre les Etats-Unis où il vivait, pour être sûre de le revoir. Le Forez, rude région du massif central, c'est la région natale de Christophe Agou, également et avant tout photographe. « J’ai pour mon pays d’enfance, le Forez, un amour infini. C’est de cette province de France aux paysages exacerbés, de ces humbles destins, de ces joies, de ces peines humaines et de ces silences assourdissants que je suis allé m’enivrer », explique-t-il en accompagnement de l'exposition photos Face au silence qu'il a également réalisée sur le Forez.

Au fil de ses voyages, Christophe Agou a brisé les silences, apprivoisé Claudette, Jean-Clément, Christiane, Raymond ou Mathilde, au point de se fondre dans leur quotidien, dans le balancier de la pendule. « Quand tu fais de la photo, faut prendre ton temps... tu discutes, tu discutes avec les gars... et puis à un certain moment... », clic ! raconte Raymond, également photographe amateur à Christophe Agou en lui projetant ses diapos de fêtes de village et battages. Prendre son temps, s'incruster dans leur vie.

Des images crues

Et les images du film sont saisissantes et crues. Le pâle soleil d'hiver qui parvient à peine à percer la brume sur lequel s'ouvre le film ; l'herbe gelée qui craque ; les intérieurs parfois limite insalubres des maisons de ces hommes et femmes qui semblent abandonnés à leur sort par le reste du monde sauf quand il s'agit de se faire payer des factures ou de préempter leurs terres... Et ces visages fatigués, filmés au plus près par une caméra qui, sans être cruelle, raconte le temps qui passe.

Ces petits paysans, ce sont des éleveurs, Raymond le viticulteur-photographe excepté, qui se débattent pour leurs poules, leurs vaches, leurs moutons. Faire comme si la vie pouvait continuer presque comme avant dans un monde qu'ils ne comprennent plus et dont ils font à peine encore partie. Des « petits » qui ne décident plus de grand-chose. Les voix de la radio rappellent que la terre continue de tourner souvent contre eux : touchantes scènes où Claudette, 75 ans, tête entre les mains, noyée dans la paperasse, tente de régler sa succession, ou encore l'adieu à son troupeau de vaches de Jean-Clément, abattage préventif en pleine crise de l'épidémie d'ESB oblige. Aller de l'avant aussi malgré les articulations qui lâchent et la fatigue parce qu'on ne sait faire que cela.

Des chiens et des mouches

Les animaux sont aussi au cœur du film, presque au même niveau que les hommes. La caméra de Christophe Agou les filme avec la même attention, la même tendresse. Les chiens comme le Titi dont Claudette pleurera la disparition ou les chatons de Mathilde qui se multiplient comme les petits pains au fil du documentaire. Des compagnons à quatre pattes qui sont des interlocuteurs au point que l'on ne sait jamais à qui s'adressent les personnages du film, si à la caméra ou à leurs bêtes. Ces animaux, c'est tout ce qu'il leur reste quand il n'y a plus rien et même les mouches ont toute leur place dans le décor.

Il y a beaucoup de nostalgie dans ce film. Dans une démarche proche de celle de Raymond Depardon avec ses Profils paysans, Christophe Agou peint un monde qu'il aime et qui disparaît. Une tristesse adoucie par la discrète et belle musique de Stuart Staples, du groupe britannique Tindersticks. Un voisin presque puisque le musicien est installé dans la Creuse. Les notes du piano, de la flûte et de l'harmonium parviennent à rendre un peu plus légère la gadoue dans laquelle pataugent Mathilde et le vieux Jean-Baptiste, et à ensoleiller la flaque de lumière dans laquelle un chien fait la sieste.

La fureur de Claudette

Une tristesse qui explose régulièrement sous les invectives et les « merde » sonores de Claudette, principal personnage du film, héroïne couronnée de paille sur son bonnet de Schtroumpf grincheux, qui se réconforte d'un peu de vin sucré des soucis que lui causent sa ferme. Christophe Agou, décédé après le montage du film, n'arpentera plus ses paysages du Forez. Les horloges de la ferme de Claudette ont définitivement arrêté leur course, dans le film et dans la vraie vie.