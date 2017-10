France: un incendie ravage 1600 hectares de végétation en Haute-Corse

Les flammes, qui ont démarré de Ville-di-Paraso dimanche matin, ont été attisées par des rafales de vent violent jusqu'au milieu de la nuit, et ont progressé rapidement, jusqu'à détruire environ 1600 hectares de végétation, selon un bilan affiné lundi matin après survol de la zone.

Les décors d'apocalypse se succèdent tandis que le feu avance. AFP/Pascal Pochard-Casabianca

De faibles précipitations, la baisse conséquente des températures et surtout le ralentissement marqué et le changement de direction du vent ont aidé les secours. Au lever du jour, l'incendie ne progressait plus et les villages menacés pendant la nuit ne l'étaient plus. « Le feu a frôlé certains villages, il a malheureusement détruit beaucoup de végétation mais heureusement on ne déplore pas d'habitations détruites. Pour l'instant, on n'a pas de victimes et pas de dégâts majeurs », a décrit Patrick Botey, commandant des opérations de secours.

Les pompiers se réunissent pour affronter le feu ensemble. AFP/Pascal Pochard-Casabianca

Lundi matin, alors que le feu n'évoluait plus, 150 pompiers s'activaient encore à traiter les lisières de l'incendie. « Il y a assez peu de chances qu'il y ait des reprises, pour autant on est très vigilants », a ajouté Patrick Botey.

L'été 2017, spécialement sec et chaud, a été marqué par des incendies très violents en Corse où 4730 hectares ont été brûlés selon la préfecture, contre 1163 durant l'été 2016.

(Avec AFP)