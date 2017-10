Ecriture inclusive: «un péril mortel» met en garde l'Académie française

►De quoi s'agit-il ?

L’écriture inclusive est une nouvelle orthographe qui consiste à mettre le genre masculin et féminin sur un pied d'égalité. Jusque-là, dans la langue française, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin au pluriel. Avec l'écriture inclusive, en parlant d'un groupe de consommateurs composés d'hommes et de femmes, par exemple, on écrit « les consommateur.rice.s ».

Cette nouvelle orthographe accorde aussi les grades, les métiers et les titres en fonction du genre. On écrira par exemple « une autrice » ou « une maire » ou « une policière ». L'objectif de cette nouvelle orthographe étant, pour ceux qui la défendent, un moyen de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes.

►Les défenseurs

Parmi les défenseurs de l’écriture inclusive, il y a une partie des féministes qui réclament depuis plusieurs années son application afin de bannir toute idée de supériorité de l'homme sur la femme, et ce, dès le bas âge via l'école notamment. Par exemple, pour l'historienne Eliane Viennot, expliquer aux enfants que le masculin l'emporte sur le féminin ne peut pas contribuer à forger des consciences égalitaires. Il faut donc selon elle, « essayer d'avoir une langue qui ne passe plus les femmes sous silence ».

Autre défenseur de l'orthographe inclusive, le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a même publié un guide pour une communication sans stéréotype de sexe.

►Les détracteurs

D'un autre côté, il y a bien sûr les détracteurs de cette nouvelle orthographe parmi lesquels on compte même des féministes, qui donnent l'exemple d'autres langues qui n'ont ni masculin, ni féminin et qui pourtant sont parlées dans des pays qui ne sont pas des exemples de société égalitaire.

Mais, l'écriture inclusive compte un nouveau opposant dont l'avis ne passe pas inaperçu, c'est l'Académie française. Dans un communiqué publié jeudi, l'institution dénonce un « péril mortel » pour la langue française et met en garde contre cette nouvelle façon d'écrire que les académiciens jugent aberrante. Selon les « immortels », cette orthographe aboutit à une langue disparate dont l'écriture va créer une confusion pour les lecteurs.

Déclaration de l'Académie française

►Répercussions sur la Francophonie

Les académiciens prédisent un recul de la Francophonie si cette écriture dite inclusive est adoptée.

Pour l’Académie française, une telle décision aura des répercussions à l'international. L’institution souligne qu’il est déjà difficile d'acquérir une langue, alors qu'en sera-t-il si l'usage y ajoute des formes altérées qui la rendent plus illisible.

Pour les académiciens, les efforts de la Francophonie visant à exporter partout dans le monde la culture française et la langue de Molière, seront anéantis par l'écriture inclusive qui rendra la langue française plus complexe qu'elle ne l'est déjà pour des non francophones. Tout cela, au bénéfice d'autres langues qui seront plus parlées que le français à travers le monde.