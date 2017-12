France: un numéro de Youpi retiré des kiosques pour une «maladresse» sur Israël

C’est une légende que ne pourront plus lire les jeunes lecteurs de Youpi. Sous une carte du monde, les mots suivants: « On appelle ces 197 pays des États, comme la France, l’Allemagne ou l’Algérie. Il en existe quelques-uns de plus, mais tous les autres pays du monde ne sont pas d’accord pour dire que ce sont des vrais pays (par exemple, l’Etat d’Israël ou la Corée du Nord) ».

Ce texte a fait bondir certains abonnés. « Nous avons été alertés par certains lecteurs de l’existence d’un article qui délégitimait, en réalité, l’État d’Israël, relate le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Francis Kalifat. J’ai écrit au président des éditions Bayard et au rédacteur en chef de Youpi, pour leur dire l’indignation, d’une part, et l’émotion que cet article avait suscitées dans la communauté juive. Ensuite, je me suis entretenu avec le président des éditions Bayard qui a reconnu une erreur et une maladresse. Sur mon insistance, et considérant que reconnaître une erreur n’était pas suffisant et qu’il fallait la réparer, j’ai demandé à ce que le numéro en question soit retiré de la vente, afin de ne pas continuer à mettre dans l’esprit des enfants que l’État d’Israël n’était pas un état reconnu. J’ai également demandé à ce qu’il y ait un article expliquant les choses dans le prochain numéro. »

« Il est important que des enfants entre 5 et 10 ans ne reçoivent pas des contrevérités, des mensonges historiques. Les choses sont aujourd’hui, semble-t-il, en voie de règlement puisque Monsieur Ruffenach m’a rappelé pour me dire que le numéro de janvier [2018 - NDLR] allait être retiré. Donc, pour nous, le dossier est en bonne voie d’être classé. Je n’ai pas souvenance que ce soit produit dans des magazines pour enfants. Il y a eu ce type d’erreur concernant l’histoire d’Israël sur des manuels scolaire qui ont été mis au pilon et réédités, donc cela demande de notre part une vigilance permanente ».

Youpi incompris. Les éditions Bayard ont accédé à la demande du Crif reconnaissant « une erreur, une maladresse » : « On a sorti le numéro de décembre dans lequel on expliquait les religions aux enfants. Nos publications suivent le rythme des enfants de six ans. On verra comment faire mieux la prochaine fois », a déclaré le président du groupe de presse.

Les représentations nord-coréennes en Europe, d’ordinaire susceptibles sur les « contrevérités » concernant la République populaire démocratique de Corée n'ont pas réagi pour le moment.