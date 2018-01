Vœux d'Emmanuel Macron: une communication moderne pour un message pro-européen

Pour ses voeux du Nouvel An, Emmanuel Macron a parlé assis derrière son bureau du palais de l'Elysée. Le message du président français avait été enregistré la veille. Il s'est exprimé pendant près de 18 minutes, ce qui représente une allocution assez longue.

Seul le général de Gaulle avait parlé aussi longtemps pour les vœux de 1961. Sauf que cette année-là, Twitter n'existait, contrairement à 2017. Emmanuel Macron en a donc profité et a diffusé sur les réseaux sociaux un second message plus court moins d'une heure plus tard.

Une vidéo sur Twitter pour cibler les jeunes

« Bonsoir, nous sommes le 31 décembre. Je viens de présenter mes voeux à tous les Français pendant dix-huit minutes et on me dit que c'est trop long. Donc je voulais en une minute à nouveau vous dire bonne année 2018 ».

Vœux 2018 à la jeunesse. pic.twitter.com/jSaHk5BQ12 Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 décembre 2017

Emmanuel Macron a donc encore une fois innové en utilisant tous les supports à sa disposition. Ce qui lui a permis de toucher tous les publics, les plus âgés et les plus traditionnels qui regardent la télé tout comme les plus jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Cela lui a permis aussi de faire ce qui n'avait jamais été fait et de résumer lui-même son message.

Ce n'est pas la première initiative de ce genre pour le chef de l'Etat. Lors de son déplacement en Afrique, fin novembre, Emmanuel Macron a répondu aux questions des étudiants de l'université de Ouagadougou. Au moment de son anniversaire en décembre, il a pris en direct à un appel téléphonique du présentateur Cyril Hanouna dont l'émission est regardé par beaucoup de jeunes. En déplacement au Niger auprès des troupes françaises au moment de Noël, Emmanuel Macron a encore répondu à une interview de Konbini, un site d'info-divertissement. Une stratégie de communication ciblée qui lui permet de garder le lien avec un électorat sur lequel il compte.

Europe et cohésion sociale

Sur le fond, Emmanuel Macron a d'abord donné une inflexion sociale à son discours. Pris en défaut sur sa promesse de donner un toit à tous les sans-abris avant la fin de 2017, il a réaffirmé sa volonté de respecter cet engagement tout en continuant les réformes.

Il a aussi placé 2018 sous le signe de la cohésion nationale qui dépend selon lui de chacun des Français qu'il a appelés à s'engager dans ce « combat » : « Chaque matin demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la France », a lancé Emmanuel Macron, sur le modèle du président américain John Fitzgerald Kennedy.

Ce message très mobilisateur s'applique aussi à l'Europe, dont le chef de l'État a fait de nouveau sa grande priorité. Il a lancé un appel aux Européens et notamment aux jeunes pour qu'ils participent aux consultations qu'il veut lancer dans chaque pays et fassent entendre leur voix.

« J'ai besoin de vous » a déclaré le président français pour refonder l'Europe. En 2018, Emmanuel Macron doit préparer un scrutin déterminant pour lui, celui des prochaines élections européennes prévues l'année suivante.