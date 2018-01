Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb présente ses vœux aux gendarmes

Une policière au sol rouée de coups et hurlant de peur et de douleur : des images filmées avec des téléphones portables qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Des images très vives aussi dans l’esprit du directeur général de la gendarmerie nationale Richard Lizurey lorsqu’il commence son discours. « J’ai également une pensée très profonde et très sincère à l’égard de nos camarades de la police nationale qui sont aussi confrontés à une violence, et je pense notamment, et je leur souhaite un prompt rétablissement, à nos camarades et à nos collègues qui ont été blessés à Champigny-sur-Marne dans le cadre d’une agression particulièrement sauvage », a-t-il déclaré.

Quelques minutes plus tard lors de ces vœux à la gendarmerie nationale, le ministre de l’Intérieur est lui aussi revenu sur cette agression de Champigny-sur-Marne qu’il a qualifié de lynchage. Gérard Collomb a promis la plus grande fermeté de l’Etat envers les auteurs de ces actes : « Je le dis avec force, jamais nous n’accepterons de telles exactions. Le gouvernement se montrera donc implacable avec tous ceux qui mettent en péril la sécurité de celles et ceux qui sont là pour protéger nos compatriotes. »

Enfin, Gérard Collomb a également rappelé que dans les cinq prochaines années 2 500 postes de gendarmes seront créés.

