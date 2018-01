Plusieurs milliers de personnes opposées à l'IVG et à la PMA défilent à Paris

Une petite pluie fine, incessante et glacée s'abat sur le slogan des affiches portées à bout de bras par les manifestants. « C'est mon corps pas ton choix », « Protéger le faible, ça c'est fort », « J'aime la vie », sont les formules qui reviennent le plus souvent.

Cheveux roux coupé court, séparés par une raie sur le côté, Benoît est catholique et contre l'IVG : « Premièrement on ne tue pas les enfants dans le ventre de leur maman et deuxièmement essayons d’avoir une famille petite et de manière stable de façon à avoir des humains qui vont bien se développer et être heureux avec un père et une mère .»

Chapeau en feutre, imperméable au col relevé, Grégoire est venu en famille. Il s'inquiète de la généralisation de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ou femmes célibataires.

« Evidemment, pour nous il n’est pas possible qu’un enfant n’ait pas de père et de mère, c’est pour nous inenvisageable et pour avoir vu qu’une grande part du bonheur de ces personnes c’est d’avoir pu bénéficier de la complémentarité d’un papa et d’une maman. Donc on n’imagine pas que la PMA puisse se mettre en route pour un couple de deux femmes », dit-il.

Par ailleurs les manifestants ont réaffirmé leur opposition à toute forme d'euthanasie.

