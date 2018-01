La Torche olympique de 1968 proposée aux enchères à Paris

Soixante-quinze cm de long, tout en cuivre et légèrement oxydée. Pour le manche, une petite distinction avec un morceau de feutrine rouge et pas verte comme les autres pour que la peau agrippe bien. Au sommet, cachée sous le brûleur, la petite réserve de gaz pour maintenir cette la flamme de cette torche inspirée des Jeux. Les vrais jeux, les tout premiers Jeux olympiques de la cité d'Olympe en Grèce. Et c'est justement parce qu'elle est partie d'Olympie et qu'elle a failli ne jamais arriver en France que cette torche est si prisée.

« Ça a commencé en 1936 pour les jeux de Berlin, en fait, explique Jean-Christophe Palthey, expert en objets olympiques. On a repris la pratique antique du feu qui passait de main en main. Donc cette torche, pour l’anecdote, a été éclairée en Olympie. Le feu olympique qui devait arriver à Grenoble a failli ne pas arriver puisqu’on était en plein putsch des colonels qui voulaient renverser le roi Constantin en Grèce et le feu a failli ne pas partir parce qu’emmené par avion jusqu’à Paris. Et cet avion a failli rester bloqué, donc le feu a failli ne jamais arriver, mais il est arrivé, Dieu merci. »

Des torches olympiques se sont déjà vendues près de 200 000 euros, celle-ci commencera à 60 000 euros avec des acheteurs français face aux plus gourmands et connus du marché, les Américains, les Sud-Américains et les Australiens.