Une partie de la banlieue parisienne a les pieds dans l'eau [Reportage]

Pas de répit concernant les inondations en France. Les crues continuent de se propager dans 14 départements du nord et de l'est du pays, ainsi qu'en amont de Paris, où la Seine est attendue au-delà de six mètres ce week-end. A Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne près de Paris, une partie des habitants a les pieds dans l'eau.

Avec notre envoyé spécial à Villeneuve-le-Roi, Stéphane Lagarde

Le soleil avait encore du mal à se lever ce jeudi 25 janvier. Il a plu sans discontinuer jusqu'à ce que la Seine sorte de son lit. L’eau est montée, envahissant une partie des rues. Les habitants, qui ont connu la crue de 2016, s’y étaient préparés, mais ce fut tout de même difficile.

« C’est monté à 50 centimètres dans mon garage, confie à RFI Stéphanie, un sac rempli de vêtements pour ses enfants dans les bras. Je suis à l’hôtel actuellement, avec mes enfants. Ça continue, ça monte doucement comparé à 2016, mais ça monte. On le revit un an et demi après. Ça recommence à faire des travaux, ça recommence à nettoyer. C’est compliqué à vivre. »

Difficile à vivre pour les riverains. Pour protéger leurs biens, certains habitants ont monté des murets de parpaing devant leurs portes. D’autres ont placé leurs meubles sur des bâches, sur les balcons. Et dans les rues, la saleté s’accumule.

« On se croirait à Venise, mais un peu plus sale, un peu plus moche »

« Ça fait tout remonter, oui. C'est dégoûtant, dit Hélène, une riveraine. Encore, on a anticipé bien plus qu’en 2016, puisque c’est monté très calmement, donc on a pu évacuer les voitures, chose qu’on n’avait pas faite en 2016. Mais bon, ça risque d’être très long. Maintenant, notre inquiétude, c’est jusqu’où ça va aller. Combien de temps ça va mettre à redescendre ? Et récupérer une vie normale. »

« Mon mari est parti en barque. Qu’est-ce que vous voulez ? On se croirait à Venise, mais un peu plus sale, un peu plus moche. » Voilà une habitante qui garde le sourire malgré la crue !

Dans la ville voisine de Villeneuve-Saint-Georges, les pompiers s'activaient à la mi-journée devant le parking de la gare, inondé. A Paris, la Seine s’établissait à 5,50 m au pont d'Austerlitz ce jeudi matin, un niveau en hausse d'un à deux centimètres par heure. De nouvelles pluies ce jeudi pourraient ralentir la décrue.

