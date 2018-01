Politique française: des députés LREM s'organisent en «pôles»

François-Michel Lambert l’assure, son but n'est pas de diviser la majorité : « Au contraire, on est vraiment dans les pas du président de la République. Il souhaite vraiment une transformation en profondeur de la société sur son modèle de développement, que ce soit sur les enjeux des pesticides-insecticides ou des engrais. Il faut bien que ceux qui y travaillent depuis des décennies, comme moi et comme d’autres, nous puissions mettre un peu d’huile dans les rouages, expliquer comment ceci va se passer. »

Un avis que ne partage pas le député Matthieu Orphelin, pourtant lui aussi fervent défenseur de l'écologie : « Il ne faut pas qu’on retombe les uns et les autres dans ces tentations de l’entre-soi parce que cela paraît plus facile de porter des choses avec ceux avec qui on a le plus d’affinités. Franchement, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. »

Discuter ensemble

Et la bonne solution pour Matthieu Orphelin, tout comme pour son collègue Gilles Le Gendre, c'est de discuter tous ensemble et non pas de cultiver les sensibilités différentes : « Le débat s’organise de façon hyper sereine au sein du groupe. C’est dans ce cadre-là que doivent s’exprimer les points de vue, jusqu’à ce qu’on trouve des consensus. Puis ensuite, quand on passe à la discussion des textes et au vote, alors là on étudie. »

Une règle qui a été rappelée, hier, par Richard Ferrand lors de la réunion hebdomadaire du groupe. Le patron des députés La République en marche (LREM) a demandé à ses troupes de faire preuve de solidarité.